¿Cuáles son las ventajas de trabajar disciplinas variadas de deporte? Ren Coach

¿Cuáles son las ventajas de trabajar disciplinas variadas de deporte?

miércoles, 8 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

En el entorno fitness, la tendencia de la mayoría de los deportistas es la de practicar un único tipo de ejercicio. Sin embargo, son muchas las ventajas de trabajar disciplinas variadas, como yoga, electroestimulación y pilates.

De todos modos, es fundamental practicarlas siguiendo el consejo de expertos, para asegurar los resultados esperados y evitar lesiones. Uno de los centros que promueven esta combinación de estilos es Ren Coach, que cuenta con los profesionales y las instalaciones necesarias para llevarla a cabo.

Beneficios de mezclar entrenamiento de fuerza con yoga, electroestimulación o pilates Cualquier sistema de entrenamiento enfocado en mejorar la salud física y mental de una persona debe combinar equilibrio, armonía, potencia y resistencia y es justamente en este aspecto donde un entrenamiento de fuerza y una práctica de yoga tienen su objetivo principal.

Por lo tanto, trabajar con entrenamientos cruzados como yoga, pilates, pesas y electroestimulación resulta ampliamente beneficioso para las personas que deseen mejorar su condición física y mental.

Siempre y cuando se combinen de la forma correcta, las ventajas de trabajar disciplinas variadas son múltiples. Por ejemplo, un entrenamiento de fuerza intensifica el trabajo muscular, mientras que el yoga contribuye a la tonificación de los músculos trabajados y también de los que no se incluyen en una rutina de peso específica.

Adicionalmente, estos sistemas de entrenamiento requieren, en la misma medida, de equilibrio y flexibilidad. El yoga no solo ejercita estas habilidades, sino que también contribuye al estiramiento de los músculos trabajados, que pueden ser contraídos con pesas.

A nivel mental o emocional, trabajar varias disciplinas también aporta beneficios, ya que mejora la concentración e incluso la autoestima, a la vez que prepara a la persona que entrena para enfrentarse a nuevos retos y exigirse cada vez más.

¿Cómo combinar varias disciplinas en un entrenamiento? Las ventajas de trabajar con varias disciplinas hace que cada vez más personas se interesen en combinar distintos sistemas en su rutina de ejercicios, para ver resultados integrales.

Sin embargo, este proceso requiere la asesoría de entrenadores especializados, con la capacidad y experiencia de adaptar una rutina de entrenamiento variada a las necesidades de cada persona.

Es allí donde el entrenador personal y técnico de electroestimulación Rafael Roldán y el preparador físico y asesor nutricional Ernesto Sastre han enfocado los servicios de su proyecto Ren Coach.

Juntos suman 29 años de experiencia en el sector del fitness, conocimientos que aplican desde las instalaciones de este centro, con materiales y métodos innovadores en el área. Un servicio personalizado, diferentes tipos de entrenamientos y modalidades ajustadas a las necesidades de cada persona forman parte de lo que estos expertos tienen para ofrecer.

Más que un gimnasio, Ren Coach es la alternativa para aquellas personas dispuestas a sacar el máximo provecho de lo que todas las modalidades del deporte pueden llegar a ofrecer.

