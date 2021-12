Perfúmate en Navidad

La navidad ya está aquí, y el tiempo para encontrar el regalo perfecto tiene sus días contados…. ¿A quién no le gusta un buen perfume? Acierto seguro y regalo socorrido para cualquier familia que se precie. Todos sabemos que elegir la fragancia perfecta no es tarea fácil y que, cuando por fin la encontramos, podremos conseguir el efecto deseado, un regalo fiel, al que ya no podremos renunciar…. Hoy os ayudamos con la selección de los perfumes que arrasarán estas navidades:

GUERLAIN

Con la llegada de la Navidad, las abejas de GUERLAIN empiezan a trabajar como por arte de magia dentro de una colmena encantada para crear miles de regalos, entre ellos sus maravillosos perfumes. Hace muy poquito la Maison Guerlain ha abierto su primera boutique en España, un espacio situado en la mismísima calle Serrano de Madrid (c/Serrano, 54), donde merecela pena una parada! Si vas con tiempo podrás personalizar tu fragancia L´Art & la Matierè, elegir el tapón que más te guste, la cinta que rodea el cuello del frasco, e incluso grabar tus inciales, un servicio que convertirá tu regalo en una fragancia única y exclusiva…

Acércate y conoce sus exclusivos set de L´Art & la Matierè:

AQUA ALLEGORIA MANDARINE BASILIC - XMAS SET EDT 125ML Fragancia fresca, chispeante, con un toque a mandarina que te envuelve nada más rociarte con ella… El hilo conductor de la colección es la bergamota: "el oro verde de Calabria", ingrediente clave que le aporta una frescura floral verde cítrica a la fragancia..



Mandarine Basilic combina también el candor deslumbrante y voluptuoso de la mandarina con el frescor aromático ligeramente anisado de la albahaca.

PVP recomendado 117,10€ Para los que se decidan por una fragancia femenina más intensa, entonces mi recomendación es: MON GUERLAIN INTENSE XMAS SET EDP 50ML, pensada para mujeres que irradian fuerza, un Eau de Parfum oriental amaderado singular, sensual e intenso, que mezcla la calidez de la vainilla con el frescor de la lavanda sostenida sobre el lado amaderado del sándalo y el pachulí.

PVP recomendado 110,00€

Y sin olvidar a los hombres… Guerlain también crea un concentrado pensando en ellos:

L´HOMME IDEAL XMAS SET EDT 100ML

PVP recomendado: 98,00€

HERMÈS

Son famosos los perfumes de laMaison Hermès, todos caemos rendidos a sus fragancias y en esta ocasión no iba a ser menos con el recién estrenado H24, un perfume masculino que mezcla naturaleza y tecnología. La perfumista de Hermès, Christine Nagel, nos dice “para crear este nuevo emblema de la perfumería Hermès, he tenido que recurrir a otras vías menos previsiblesy alejarme de las notas amaderadas convencionales”. Precio recomendado: 105€/100ml

Su creadora ha elegido la salvia esclarea, con matices de heno y hierba cortada y un fondo ambarino ligeramente animal muy distinto. Incorpora una flor, el narciso, y un característico perfil verde, crujiente y dinámico que exhala recuerdos nocturnos de tabaco. Para conseguir una simetría perfecta utilizan la esencia de palisandro, extraída de un árbol silvestre sudamericano.

Y por último, la partitura se remata con una molécula futurista: el esclareno. H24 es un perfume vivo, sensual y luminoso, con un toque informal, y he de confesaros que aunque esté pensada para los hombres, a mí también me gusta para nosotras!!!!

SISLEY

Dicen que el perfume IZIA de Sisley tiene entre sus fans a Tamara Falcó, y no es de extrañar, porque este perfume te cautiva nada más probarlo: fragancia floral con notas de rosas, bergamota blanca de Calabria, freesia, pimienta rosa, pera, peonía, cedro y lirio del valle y almizcles.

Otra de sus fragancias más reconocidas y habitual en mujeres sofisticadas y eleganteses ‘Eau Du Soir’, con notas de mandarina, pomelo y un toque de pimienta.

Pero la novedad sin duda de este año es “IZIA LA NUIT”, fragancia nocturna, para una mujer atrevida, con Notas de salida:frescas y vibrantes (grosella negra, mandarina, cardamomo). Notas de corazón: floral y luminoso (d'Ornano Rose, Fresia, Magnolia) y Notas de fondo: amaderadas y sensuales (ambrox, pachulí, vainilla).

Su escultural frasco ha sido creado por el artista Bronislaw Krzysztof, de tono negro profundo quecontrasta con la delicada película dorada que refleja el jugo luminoso. Precio recomendado:148,50 euros, 100 ml

DOLCE & GABBANA

El dúo de las nuevas fragancias de Dolce & Gabbana Beauty, The One Gold y The One Gold For Men, se han inspirado en el legado de la línea The One.

TheOne Gold ha sido elaborado por la maestra perfumista Violaine Collas,y rinde homenaje a una mujer independiente que irradia belleza y elegancia en cada gesto. Vibrantes notas de salida afrutadas: mandarina italianachispeante, mezclada con ciruela madura jugosa y el sutil toque especiado dela pimienta rosa. Las notas de la ciruela y la pimienta rosa se crean utilizando latecnología Jungle EssenceTM, un método de extracción revolucionario que respeta el medio ambiente y recrea a la perfección el perfil olfativo de las materias primas originales.

Llama la atención su frasco, que ha sido reinterpretado en un color oro reluciente, símbolo del lujo y el refinamiento. Precio recomendado: The One Gold 75ml-132€ /. The One 75ml-125€