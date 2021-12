Azules de Vergara se prepara para un previsible "éxito de ventas" de uniformes sanitarios en Navidad Comunicae

viernes, 3 de diciembre de 2021, 14:09 h (CET) Sorprender a un ser querido en Navidad puede ser muy fácil siempre que se apueste por productos originales y prácticos, como puede ser la ropa de trabajo destinada al ámbito sanitario para aquellas personas que trabajan en cualquiera de sus disciplinas, según sugieren los expertos de Azules de Vergara Comprar uniformes sanitarios nunca había sido tan sencillo, rápido, seguro y económico hasta que Azules de Vergara inició su actividad online.

Sus responsables aseguran que Navidad es una de las fechas señaladas en rojo en su calendario por un “considerable incremento de ventas”, las cuales prevén que sean aún mayores en las próximas fiestas de fin de año.

La búsqueda de una renovación de uniformes sanitarios de cara a 2022 y el aprovechamiento de los grandes avances en textiles antibacterianos desarrollados en los últimos meses son algunas de las claves que explican este previsible incremento de demanda.

Por ello, es una buena oportunidad para sorprender a un familiar o amigo con vocación y pasión por su profesión.

Azules de Vergara se ha erigido como uno de los servicios de venta online de estos artículos de referencia gracias a su calidad y a un servicio totalmente personalizado para que se acceda a lo que realmente se necesita en cada caso.

Entre las causas de su éxito también se encuentra el precio asociado a su catálogo, realmente asequible gracias al trabajo de sus responsables, que se empeñan en ajustar la tarifa al máximo para que sus clientes experimenten la máxima satisfacción posible.

Qué ofrece su catálogo

Cualquier profesional del ámbito sanitario tiene una serie de necesidades en cuestiones de vestimenta en su entorno de trabajo, especialmente en las áreas de mayor riesgo infeccioso.

Una de las bazas de esta compañía es la innovación y originalidad de cada uno de sus diseños, rompiendo así con lo convencional.

En el portal web de este servicio, se puede acceder a todo lo necesario para trabajar con la máxima seguridad sanitaria:

Casacas: una de las prendas esenciales del personal de este sector no podía faltar en su oferta.



Batas: estos productos, totalmente adaptados a las necesidades de los interesados, no pueden faltar en el outfit de los médicos de cualquier especialidad.



Pantalón sanitario: la comodidad es clave en estas prendas, por lo que cuenta con microfibras y cinturas ajustables.



Gorros: otro complemento fundamental para la protección de la parte superior de la cabeza.



Pijama: otro de los “best seller” del catálogo de una tienda de vestimenta sanitaria, con diseños y detalles diferenciadores.



Calzado: tantas horas de pie exige hacerse con productos que permitan disfrutar del mayor confort posible en la jornada laboral.

También se puede acceder a conjuntos completos de todos estos artículos, así como personalizar estas prendas al antojo de cada cliente, de forma que su ropa de trabajo hable sobre su personalidad y su amor por el cuidado de la salud de los demás.

Azules de Vergara es un servicio líder en la venta de ropa laboral, ofreciendo, además de artículos del ámbito sanitario, de hostelería, EPIs, específicos contra la COVID-19, calzado de seguridad, etc.

