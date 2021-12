Javier Santos se adentra en el lado más oscuro de la Transición española en 'Ruinas' Comunicae

viernes, 3 de diciembre de 2021, 13:09 h (CET) El escritor rememora el primer atentado cometido por ETA en la cafetería Rolando en la calle del Correo de Madrid y las revueltas carcelarias de 1977 en su nueva novela llena de venganza, violencia y dolor El escritor Javier Santos presenta su nueva novela Ruinas (Editorial Maluma). Esta obra ambientada en la época de la Transición española narra cómo Koldo, un joven vasco que acaba de cumplir dieciocho años, comete un delito que termina con la vida de un policía. Antonio González Pacheco, también conocido como Billy el Niño, miembro de la Brigada Central de Información, ve la oportunidad perfecta de infiltrarlo con los activos presos de ETA, uno de los grupos más extremistas del momento que ha llevado a cabo varios atentados. En medio del cambio político social tan radical que se está viviendo, Agustín Rueda comienza a buscar aliados en la cárcel de Carabanchel donde se encuentra prisionero para instaurar la COPEL (Coordinadora de Presos en Lucha) y buscar una amnistía para los presos comunes.

Javier Santos describe con excelente agudeza y crudeza los hechos históricos que marcaron a una generación marcada por el horror y la lucha de la libertad. El autor recorre los distintos lugares claves en España como espectadores de los acontecimientos que narra de una forma tan natural que los lectores sentirán que han regresado atrás en el tiempo. La barrera entre la ficción y la realidad se difumina para abrir paso a una novela que se asoma a los conflictos de antaño que aún perduran en la memoria.

"Siempre es más difícil escribir teniendo que ceñirte a un marco histórico. Al hecho de novelar, debes sumarle el cuidar, de manera la manera más fiel posible, la veracidad más o menos demostrable de los hechos, el aspecto de los lugares años atrás, el vocabulario propio del período o la mentalidad imperante de la época. Todo ello sin que afecte al ritmo ni a la trama de lo que, en suma, es una novela y no un ensayo".

La historia destapa las torturas perpetradas por Billy el Niño y demás compañeros del entorno, las calamidades y penurias de las víctimas de los ataques cometidos por ETA y la inestabilidad de un sistema penitenciario en el que los presos clamaban por los derechos que creían justos. Destaca en especial la trama construida en torno al motín de la cárcel de Carabanchel, uno de los escenarios predilectos por el autor para relatar esta obra.

Los personajes que se abren paso por las páginas del escritor son los ladrones, asesinos e inadaptados de un sistema quebrado en el que las drogas, el dolor, violencia y el miedo moldean a cada uno de ellos. Pero también a personas como Eva, una joven madrileña que viaja al País Vasco con un claro objetivo: vengarse por un terrible hecho que la traumatizó. Poco a poco se verá vuelta en un remolino de venganza del que le será imposible escapar y donde la ética y la moral quedan relegadas a un segundo plano.

"Eva es un personaje traumatizado y torturado por un hecho terrible que marcó su adolescencia. Su afán de venganza la embarca en una espiral de violencia donde pierde la perspectiva de tal modo que todo aquel que se interpone en su camino es un potencial enemigo. O, a lo sumo, una víctima inocente fruto de la búsqueda de un bien de tal valor, que hace que toda vida sea prescindible. Simboliza el fanatismo, la fe ciega en unas ideologías más cercanas al pensamiento cero de algunas sectas. En estas, todos los que no son adeptos son pecadores que deben ser purificados mediante el fuego".

El talento de Javier Santos se materializa en la capacidad que tiene para introducir figuras históricas en la trama, haciendo de alguien real un personaje ficticio que utiliza para indagar en estas contiendas cruciales para la historia no solo de la novela, sino la que ha marcado el curso de todo un país.

"Imaginar las emociones de una persona real, poner en su boca palabras que igual nunca pronunció o sentimientos que tal vez nunca tuvo, supone un riesgo. Incluso más cuando, como es el caso de mi novela, alguno aún sigue vivo. O, si no él, sí sus parientes. Y estos pueden decirte 'Eso no fue así' o 'Él o ella no hablaba de esa manera'. Intentas, pues, apoyarte en los medios de los que dispones: informes, escritos, imágenes y audios de programas de los setenta… Y, principalmente, el arma de todo escritor: sus propias vivencias y emociones".

Los lectores se emocionarán y se concienciarán de todos los valores perdidos en esa época de barbarie, pero también serán partícipes del punto de vista de los perdedores, de la "escoria" de la sociedad, como nunca lo han hecho.

Ruinas es, sin duda, una novela explosiva y realista en el que la violencia implícita en cada una de las páginas que conforman la obra llevará a los lectores a una etapa sumida en ruinas.

La novela de Javier Santos ya está disponible en las librerías todos aquellos que busquen una historia inteligente, sagaz y necesaria para descubrir los escombros de la historia más oscura de España.

