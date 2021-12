Total Renting prevé un récord de demanda de vehículos de alquiler para los desplazamientos de Navidad Comunicae

viernes, 3 de diciembre de 2021, 12:48 h (CET) Las fiestas de fin de año cada vez están más cerca y uno de los fenómenos más comunes durante estas semanas son los desplazamientos; la mayoría de ellos se realizarán por tierra y el alquiler de vehículos para facilitar y agilizar esa movilidad será clave para muchos españoles, considera Total Renting Reencuentros familiares y de amigos, comidas, cenas tradicionales y celebraciones que son parte de la tradición de todos, etc. estas son algunas de las motivaciones de peso que empujan a millones de españoles a desplazarse por toda la geografía para estar acompañados de los suyos en las semanas y las fechas señaladas de Navidad.

El renting será de nuevo una alternativa a tener en cuenta como medio de transporte para aquellas personas que no quieren moverse por transporte público y desean, por tanto, disfrutar de la versatilidad, comodidad y seguridad que ofrecen las empresas del sector, como es el caso de Total Renting.

Por qué recurrir al renting para los desplazamientos navideños

En estos tiempos que corren en los que la compra de vehículos nuevos están en uno de los niveles más bajos de la historia, alternativas como el renting disfrutan de un auge considerable como opción alternativa por sus múltiples ventajas:

Ahorro medio de un 15%: se estima que esto es lo que se ahorra un particular medio respecto a la compra al contado o mediante financiación de un vehículo.



Cambio de vehículo al gusto: como no hay compromiso a largo plazo, como ocurre con los coches en propiedad, el usuario puede cambiarlo en función de sus intereses y condiciones (por ejemplo, un coche familiar por un deportivo cuando se van a desplazar niños).



Flotas más ecológicas, eficientes y sostenibles.



Averías, reparaciones, mantenimiento, neumáticos y seguros incluidos en el precio: es decir, el cliente se despreocupa de todas estas cuestiones inherentes a la propiedad de un vehículo.



Mayores sistemas de seguridad que la media del parque vehicular.



Flexibilidad: disponer de un coche cuando se necesite y no por “obligación” cuando se mantiene uno bajo titularidad ofrece un gran ahorro, una mayor comodidad y una versatilidad muy apreciada por los conductores.



Duración deseada: el renting ofrece unos plazos muy flexibles a sus clientes, por lo que se puede disfrutar del vehículo durante el plazo que desee dentro de las condiciones de la empresa.

Estos son sólo algunos de los beneficios más destacados del renting respecto a contar con un vehículo en propiedad, motivos que supondrán un impulso durante esta Navidad para el sector, según prevé Total Renting, empresa de referencia en el sector.

