Las propiedades de la vacunterapia según los profesionales del centro estético Rambla 6 Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de diciembre de 2021, 08:00 h (CET)

La vacunterapia es un tratamiento estético cuya función principal es disminuir la celulitis o acumulación de grasa que se evidencia generalmente en partes específicas del cuerpo como los glúteos y los muslos, el abdomen y la parte superior de los brazos. No obstante, los expertos de Rambla 6, un centro de acupuntura y estética ubicado en San Juan de Alicante, aseguran que este procedimiento no invasivo tiene muchos otros beneficios para mejorar la apariencia de la piel.

Además, precisan que a la hora de realizarlo, utilizan los equipos más innovadores para obtener excelentes resultados.

Vacunterapia: qué es, cómo se realiza y para qué sirve Desde el centro de acupuntura y estética Rambla 6 explican que la vacunterapia es un tratamiento no invasivo para tratar sobre todo la celulitis. Indican que el mismo se realiza con una tecnología especial, cuyo manipulo de acero quirúrgico está diseñado con el propósito de realizar una función succionadora asegurando no dañar el tejido tratado.

El equipo de Rambla 6 especifica que la vacunterapia es un tratamiento al que acuden en su mayoría mujeres, pero que también algunos hombres optan por él. Remarcan que se realiza dando masajes en el cuerpo con el manípulo succionador, haciendo énfasis en las áreas donde hay más celulitis. El procedimiento moviliza la grasa localizada, a la vez que activa el metabolismo de los adipocitos, estimula la circulación sanguínea, desbloquea los tejidos y favorece un buen drenaje linfático.

Asimismo, los profesionales de Rambla 6 resaltan que quienes acuden a la vacunterapia logran disminuir notablemente la piel de naranja, moldear la figura, reducir centímetros en áreas como por ejemplo la cintura, tener más elasticidad en la piel y tonificar los músculos.

Efectos visibles de la vacunterapia Para lograr los resultados deseados a través de la vacunterapia, es preciso realizar varias sesiones, aproximadamente entre 12 y 15, dependiendo de cada caso particular. Las personas con más grasa localizada, por lo general, suelen requerir más sesiones, pero los especialistas son quienes tienen la última palabra.

En Rambla 6 realizan un estudio previo para determinar cuántas sesiones necesita cada paciente, cuáles son las áreas que más se deben tratar para desacerse de la grasa localizada y si es necesario combinar la vacunterapia con otro tratamiento anticelulítico y reductor.

Los especialistas de este centro de estética aseveran también que los efectos de la vacunterapia se evidencian mejor en personas que después del tratamiento procuran tener una alimentación balanceada y baja en hidratos de carbono. Sumado a ello, se recomienda beber agua, y/o infusiones drenantes, ya que esto contribuye a la hidratación de los órganos depuradores y su posterior eliminación de sustancias tóxicas que se generan de forma natural, pero que son muy nocivas y deben ser eliminadas del organismo.

Quienes quieran probar las sesiones de vacunterapia de Rambla 6 deben saber que este lugar está ubicado en la avenida Rambla de la Libertad 29 – 2ºC 03550 San Juan, Alicante. También es posible solicitar una cita vía online o contactando por teléfono o correo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.