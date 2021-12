Acupuntura sin agujas o acupresión, un tratamiento cada vez más demandado en el centro de Acupuntura y Estética Rambla 6 Emprendedores de Hoy

Gracias a las numerosas propiedades terapéuticas de la acupuntura, la cual se considera sumamente efectiva, durante muchos años, estas terapias alternativas han sido un gran apoyo para personas con problemas de estrés, ansiedad generalizada y problemas físicos en general.

No obstante, hay personas que por desconocimiento de la técnica sienten miedo de someterse a este tipo de tratamientos. En estos casos, centros de acupuntura profesionales como Rambla 6 brindan una solución efectiva gracias a sus sesiones de acupresión: una disciplina también conocida como acupuntura sin agujas, la cual ofrece beneficios similares a la terapia tradicional sin la necesidad de ser pinchado.

¿En qué consiste la acupresión? Este tipo de terapia alternativa puede entenderse, en pocas palabras, como una variación de la técnica de acupuntura original, la cual está basada en la medicina tradicional china. Este tratamiento se basa en ejercer presión o masaje en los mismos puntos de la acupuntura tradicional y con la misma finalidad.

Teniendo en cuenta que es muy similar a la acupuntura tradicional, es posible afirmar que el principal elemento diferenciador entre ambas es que la acupresión es una técnica especialmente indicada para personas que sienten miedo o aprensión a las agujas.

Por lo tanto, cualquier persona que se someta a una sesión de acupresión obtendrá unos beneficios similares a la terapia tradicional.

Acupuntura y estética en San Juan de Alicante con Rambla 6 Aunque la acupresión es un tratamiento nada invasivo, lo cierto es que sí requiere de la atención de profesionales experimentados en el área para que verdaderamente pueda funcionar y ejercer propiedades terapéuticas sobre el paciente.

A pesar de lo efectivo que resulta este tratamiento, en Alicante no hay muchos centros que lo ofrezcan también entre sus servicios estéticos. Por este motivo, Rambla 6 se posiciona como uno de los mejores centros de acupuntura y estética profesional, ya que ofrece una atención y servicios integrales, los cuales son 100% exclusivos y están destinados a satisfacer las necesidades del cliente.

En definitiva, uno de los elementos que consolida a Rambla 6 como un excelente centro de acupuntura y estética es su capacidad de ayudar a cualquier cliente a sentirse mejor consigo mismo a través de diferentes tratamientos y terapias, especialmente diseñadas para promover su bienestar en todo momento.

