La Art-Tech Saisho abre una Ronda de Inversión de 280.000€ a través de SociosInversores.com

Saisho, la Art-Tech que pretende revolucionar y modernizar el mercado del arte, abre una Ronda de Inversión de 280.000€ a través de SociosInversores.com. Dicha ronda tiene como objetivo que la compañía siga creciendo e innovando en un sector, el del arte, que ha venido siendo bastante tradicional y opaco. ¿Qué es Saisho?

Saisho es una compañía Art-Tech que nace en 2016 con el objetivo de cambiar la forma de invertir en arte contemporáneo: la compañía ofrece servicios de asesoría e intermediación en la compraventa de obras de arte contemporáneo, haciendo accesible este mercado a través de una plataforma que aporta transparencia y trazabilidad a la inversión. La empresa quiere dar, además, respuesta a todos aquellos que dicen: “me gusta el arte, pero no invierto porque no sé”, y por eso la formación a sus clientes es también, junto a la transparencia, una de sus piedras angulares.

¿Qué ofrece Saisho a inversores y coleccionistas?

El mercado del arte es un mercado tradicionalmente opaco, con pocas innovaciones y, en este panorama, Saisho supone una bocanada de aire fresco. Dispone de una plataforma que aglutina un portfolio de artistas y obras de arte de calidad probada. Saisho es una opción sencilla para inversores y coleccionistas: su plataforma y el conocimiento de sus expertos ayudan a optimizar la inversión, independientemente de los conocimientos artísticos o financieros del inversor. El cliente conoce en todo momento en qué artista ha invertido, cuál es su cotización y cuáles sus perspectivas de revalorización. No hay opacidad, todos los conceptos están claros, no asume la transparencia como un valor per sé, sino como un rasgo identificativo de la marca.

¿Qué ofrece Saisho al mercado del arte?

El arte contemporáneo es belleza, pero también es inversión. Pero hablar de arte como inversión es muy genérico, es como hablar de inversión en acciones de empresas: no es lo mismo una empresa que cotiza en el Ibex-35 a una startup, por ejemplo. En el mercado del arte sucede lo mismo: hay artistas noveles, otros consagrados, corrientes artísticas diferentes…

El equipo Saisho se encarga de encontrar el mejor talento artístico con proyección de crecimiento en Europa, USA y Latinoamérica (únicamente uno de cada 150 artistas son seleccionados según los criterios de Saisho). Una vez identificados, se utilizan los hitos curriculares para su valoración y selección, extrayéndose el valor de la firma (caché) una vez seleccionados, quedando de esta manera asociado el artista en Saisho. Este caché, calculado en céntimos de euro por centímetro cuadrado, evoluciona al alza según las transacciones de obras que vaya teniendo el artista con el tiempo, siendo posible para el coleccionista ver el histórico y evolución del valor del artista. Por lo tanto, todas sus obras, pasadas, presentes y futuras están tasadas acorde a ese valor de firma, evolucionando su valor de la misma forma.

Inversión de la mano de profesionales

En cuanto un comprador nuevo llega a Saisho, se le asigna automáticamente un Saisho Advisor, que se encargará de asesorarle en todo momento sobre el mercado del arte y presentarle una selección de artistas de acorde a lo que está buscando, con su correspondiente análisis artístico y de inversión. Una vez adquirida la obra, el cliente puede venderla si lo desea a través de Saisho de nuevo. Por lo que se forma un mercado completo con relaciones largoplacistas, donde lo que podría ser un gasto en arte por colección, se convierte en una inversión alternativa con probabilidades ciertas de retorno y liquidez.

El arte se plantea como alternativa de valor en estos tiempos, no solo como alternativa de valor refugio sino como alternativa de inversión growth de la que obtener un buen rendimiento con los años.

¿Dónde opera Saisho?

Actualmente, su mercado principal es España y Latinoamérica (especialmente México), lo que supone únicamente el 2,5% de la cuota de mercado del arte a nivel global, por lo que su proyección de crecimiento es muy alta.

El plan de negocio de Saisho pasa por crecer y consolidar el negocio en estos mercados antes de dar el salto a otros mercados más grandes donde exportar y replicar el modelo, como, por ejemplo, Reino Unido, Centro Europa o USA.

Facturación actual de Saisho

Saisho ha duplicado la facturación anual desde sus inicios y prevén mantener o incluso, aumentar dicho ritmo. Debido a la escalabilidad digital propia, la Art-Tech ha mantenido unos márgenes de EBITDA anuales crecientes.

¿Para qué necesita el capital?

La financiación obtenida con la Ronda de Inversión se dedicará a potenciar la facturación en el corto y medio plazo y a sentar las bases para escalar el valor del negocio de forma exponencial en el largo plazo.

Qué se ofrece a cambio

Mediante la Ronda de Inversión abierta en SociosInversores.com, plataforma pionera en Equity Crowdfunding, se da la oportunidad de invertir desde un ticket mínimo de 2.000€ en un proyecto Art-Tech completamente disruptor y altamente escalable.

Saisho abre la posibilidad de invertir en la compañía a través del Equity Crowdfunding. Se podrá entrar a formar parte como socio de la compañía a cambio de participaciones ordinarias en el capital social de la misma.

SociosInversores.com apuesta por empresas disruptivas con una alta capacidad de escalabilidad. Se han financiado más de 150 proyectos con éxito, superando los 35 Millones de euros recaudados, lo que posiciona a la plataforma como líder del sector.

Puedes acceder a toda la información relevante sobre esta nueva oportunidad de inversión en la ficha de Saisho ubicada en la plataforma, donde encontrarás todos los detalles sobre esta nueva Ronda de Inversión.