Alternatic recibe el sello RSA que otorga el Instituto Aragonés de Fomento Comunicae

miércoles, 1 de diciembre de 2021, 14:10 h (CET) Telecobaragón e Instabaragón, dos de las compañías que forman Alternatic han recibido el sello RSA 2021, por su compromiso social, transparencia y sensibilización con la sociedad La compañía de telecomunicaciones turolense Alternatic ha recibido este mes de noviembre en dos de las compañías que la conforman, Telecobaragón e Instabaragón, el sello RSA 2021 que cada año otorga el IAF (Instituto Aragonés de Fomento) del Gobierno de Aragón, en colaboración con CEOE Aragón, Cepyme Aragón, UGT Aragón y CC.OO.

Este sello se otorga a empresas que trabajan sobre conceptos como la sensibilización, compromiso, formación y transparencia. Las compañías que se adhieren al Plan de RSA adquieren un compromiso con los principios de responsabilidad social firmando el compromiso y cumplimentando un cuestionario de autodiagnóstico que es validado por un técnico experto. Se emite un informe favorable y se firma un convenio ético, y tras la aprobación de la mesa RSA, la empresa pasa a formar parte del registro de empresas RSA.

En este año 2021, Alternatic, siguiendo con su estrategia de implicación social, ha recibido por primera vez el sello RSA, en dos de sus compañías. La apuesta de la compañía sobre el territorio turolense sigue firme, invirtiendo en infraestructuras que aportarán desarrollo al territorio, evitando la despoblación de zonas rurales y aisladas. Uno de sus mayores retos sigue siendo el de conseguir llevar la conexión a internet a núcleos urbanos que por la orografía del territorio, están conformados por viviendas diseminadas, con lo que contribuir a frenar la despoblación.

Además, la empresa está apostando fuerte por el modelo de Smart Village, un modelo basado en la digitalización de diferentes sistemas como el alumbrado público, sistemas de riego, puntos wifi, etc. en los que se implementa el IoT (Internet de las Cosas, en inglés, Internet of Things) para enlazarlos e interconectarlos para conseguir de esta forma una gestión más eficaz, eficiente, responsable y sostenible, ahorrando en consumos y mejorando en prestaciones para todos los vecinos.

Otro de los aspectos en lo que Alternatic ha destacado en este último año es en el patrocinio e implicación en el deporte de la provincia de Teruel. Actividades como carreras, torneos de pádel o el patrocinio del equipo de fútbol Atlético Teruel Club de Fútbol.

Trabajar para que los vecinos de la tierra tengan las mismas prestaciones que el resto de población, calidad de vida, tecnología y oportunidades laborales es la firme idea con la que desde Alternatic se trabaja, apostando por la creación de puestos de trabajo en el territorio, contribuyendo así a la dinamización de la economía turolense, invirtiendo en el territorio para los turolenses.

