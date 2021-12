El bonito gesto de un abogado en los Premios Confilegal para destacar la labor de sus compañeros del turno de oficio de La Palma El gesto de humildad no ha pasado desapercibido para los presentes Redacción

miércoles, 1 de diciembre de 2021, 13:12 h (CET) El diputado del ICAM, Juan Gonzalo Ospina, renunció al premio que recibía “Ex aequo” con el Ilustre Colegios de Abogados de La Palma para que se centrara el foco en el trabajo y las duras condiciones de sus compañeros.



Tras el parón de la edición del 2020 una vez más se colgó el cartel de “aforo completo” en el salón Medinaceli del Westin Palace de Madrid al que acudieron los rostros y las figuras más relevantes del mundo judicial a una cita que ya está en rojo en el calendario de abogados, juristas y políticos.

Un jurado compuesto por 20 personas de todos los órdenes del mundo legal, empresarial y periodístico eligieron a los galardonados de esta IV edición, en la que se han reconocido a seis personas o colectivos, aunque finalmente solo se han entregado 5 premios al renunciar el abogado penalista Juan Gonzalo Ospina al premio al Compromiso.

UN PREMIO RECHAZADO POR UNA NOBLE CAUSA

El jurado de los IV Premios Confilegal se reunía el 3 de noviembre y decidían reconocer la labor del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma por crear un turno de oficio “de asesoramiento en situación de emergencia y catástrofes” para asesorar a sus conciudadanos cuyas propiedades se han visto afectadas por la erupción del volcán de Cumbre Vieja con el premio al Compromiso, determinando que este galardón fuese concedido igualmente al abogado, y diputado del Colegio de Abogados de Madrid, Juan Gonzalo Ospina.

Fue el propio abogado penalista quien tras ser informado de la concesión del galardón remitió un escrito a Confilegal exponiendo que “Renunció al premio por solidaridad y por amor a una profesión cuyo norte es el servicio a la ciudadanía. Para llamar la atención sobre una situación insoportable a la que tiene que encontrarse una solución inmediata” en referencia al invisible pero fundamental trabajo que llevan largas semanas realizando los abogados de la Palma ayudando a los afectados por la erupción del volcán.

“Los compañeros están sobrepasados, en cuanto a volumen de trabajo. Están haciendo frente a todo tipo de problemas. Solicitudes de reclamación a los seguros, a la Administración, incluso hurtos de las viviendas desalojadas y lo que es peor, la delincuencia ordinaria como son los casos de violencia de género que han aumentando un 57,5 % respecto al pasado año”, subraya el fundador de Ospina Abogados en una misiva que publicó el propio diario digital organizador de los premios.



El gesto de humildad no ha pasado desapercibido para los presentes, convirtiéndose en una de las anécdotas que estas galas siempre nos regalan, y que si bien no le reportó un premio a Ospina si le fue entregado el reconocimiento de la sala en forma de sonoro aplauso.

Así, ante la presencia de casi 300 personalidades (aunque con la ausencia del Decano del ICAM José María Alonso) recogió el premio en solitario Juan Antonio Rodríguez, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, en nombre de los abogados del creado turno de oficio que voluntariamente y con carácter totalmente gratuito están realzando asesoramiento en situación de emergencia y catástrofes a los afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja, que lleva escupiendo ceniza y lava desde el pasado 19 de septiembre y cuyas consecuencias negativas tristemente se continuarán sufriendo durante un largo periodo de tiempo. El Decano muy emocionado, quiso agradecer a su "Juango" su gesto y solidaridad con la isla de La Palma.

