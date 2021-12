​¿Reparaciones hogareñas impostergables? Con un préstamo es posible poner la vivienda en condiciones La aparición de una gran cantidad de entidades y empresas que ofrecen instrumentos de crédito online ha cambiado el panorama crediticio español Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 1 de diciembre de 2021, 12:27 h (CET) El cambio climático está empeorando seriamente las condiciones ambientales en todo el mundo. Lo que antes eran episodios aislados se han convertido en una manifestación más de lo que podría ser el día a día del clima en el futuro. Episodios de intensidad extrema, como las fuertes nevadas, las olas de calor y los temporales, son cada vez más frecuentes.



La consecuencia más inmediata de estos sucesos son los daños a la propiedad, que pueden ir desde pequeños inconvenientes cosméticos hasta problemas graves para la integridad de la vivienda. Cuando se trata de la rotura o voladura de techos o las infiltraciones de agua de lluvia en paredes y cimientos, la seguridad de la familia puede quedar seriamente comprometida si no se toman medidas.

La banca tradicional puede no ser de ayuda

En épocas económicas difíciles como la que toca atravesar en estos primeros meses de la post pandemia, son muchas las personas que no logran cubrir todas sus necesidades básicas con un nivel de ingresos que aún no se ha recuperado. Para quienes se encuentran en el paro o han acumulado grandes deudas haciendo frente a sus gastos durante la emergencia sanitaria, la situación es dramática.

Pese a esto, quienes más necesidades tienen lo tienen más difícil para acceder a una línea de financiación. Esto se manifiesta especialmente en los bancos tradicionales, que prácticamente han cerrado sus puertas a individuos con antecedentes de mora. Haber tenido un traspié financiero que está registrado en ASNEF es motivo suficiente para negar instrumentos de crédito que podrían ser muy útiles, especialmente en situaciones de gran necesidad como cuando se deben hacer arreglos importantes en el hogar.

Un cálculo estimado del coste que puede implicar hacer reparaciones en casa puede superar rápidamente los varios cientos o miles de euros. Esto solo empeora si es necesario solucionar daños estructurales más importantes, como filtraciones o techos deteriorados. No contar con ahorros suficientes para costear una remodelación de magnitud es la norma, no la excepción.

No obstante, la aparición de una gran cantidad de entidades y empresas que ofrecen instrumentos de crédito online ha cambiado el panorama crediticio español, especialmente para personas con incumplimientos previos. Cuando se trata de tomar un préstamo personal de hasta algunos miles de euros, en la actualidad es posible tramitar una solicitud completamente online y recibir el dinero en el acto, sin tener que resolver una gran cantidad de papeleo e incluso estando en ASNEF.

¿Cómo solicitar un préstamo con ASNEF?

El procedimiento para pedir préstamos online con ASNEF es muy similar a cualquier otra solicitud de créditos a través de la red. En general solo se necesita completar un formulario con datos personales, entre los que se incluye la presentación de un documento de identidad y algún comprobante de nómina o ingresos suficientes para devolver el préstamo. Una vez que se envía la información requerida, la aprobación y transferencia del dinero tiene lugar en algunos minutos. Esto es especialmente útil cuando se necesita un respaldo inmediato para gastos extraordinarios, como iniciar grandes obras en casa.

Una herramienta interesante para los clientes son los comparadores de préstamos. Estos sitios especializados se encargan de seleccionar las mejores ofertas entre las decenas de alternativas diferentes, enfocándose en las principales características de interés para el solicitante: la tasa de interés, el pago de comisiones y el plazo de devolución. Usando un comparador es muy sencillo encontrar entidades que posibilitan tomar un préstamo con ASNEF y que lo hacen en las condiciones más favorables para el usuario.

Algunas compañías brindan incluso préstamos a tasa cero para nuevos clientes como incentivo para fidelizarlos. En casos como este, los términos y el coste dela financiación son prácticamente idénticos a los que se ofrecen a cualquier otro interesado sin antecedentes de mora, por lo que son ideales para planificar arreglos en casa sin temer por el valor futuro de las cuotas.

Sin embargo, el peso de los intereses puede ser más alto para quienes no tengan un historial crediticio óptimo. Por ello, es necesario considerar todos los escenarios posibles y la capacidad real de pago antes de recurrir a un nuevo endeudamiento, ya que en caso de impago la situación económica se agravaría, dejando al titular de la deuda en una situación peor que la inicial. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El bonito gesto de un abogado en los Premios Confilegal para destacar la labor de sus compañeros del turno de oficio de La Palma El gesto de humildad no ha pasado desapercibido para los presentes Intel considerará a España como sede para sus fábricas de microchips La compañía se encuentra asociándose con los principales actores del sector de la automoción ​España, líder en regular las criptomonedas En nuestro país han ganado popularidad hasta hacer que más de siete millones de ciudadanos sean dueños de diferentes criptomonedas ​Las clases de GoStudent garantizan el éxito educativo Las clases en línea ofrecen una forma flexible de aprender en cualquier momento y desde cualquier lugar ​¿Reparaciones hogareñas impostergables? Con un préstamo es posible poner la vivienda en condiciones La aparición de una gran cantidad de entidades y empresas que ofrecen instrumentos de crédito online ha cambiado el panorama crediticio español