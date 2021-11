'La confusión del unicornio', la nueva novela de Paco Muñoz Botas Comunicae

martes, 30 de noviembre de 2021, 17:33 h (CET) Tras el éxito de "¡Qué trastos!", el autor presenta una novela negra llena de intrigas, asesinatos y misterio que no dejará indiferente al lector. A partir de mañana estará disponible en las principales librerías españolas, así como en formato electrónico El miércoles 1 de diciembre llega a las principales librerías españolas el nuevo libro de Paco Muñoz Botas (ya disponible en la plataforma Amazon). El autor protagoniza una nueva incursión en el mundo de la novela negra con una obra que mezcla todos los elementos necesarios para convertirse en uno de aquellos libros de los que uno no se desengancha fácilmente.

La confusión del unicornio (Éride Ed.) pone ante una historia de amistad fraguada en medio de un argumento al que no le falta de nada: sexo, asesinatos, todo tipo de intrigas palaciegas y un final desconcertante. Un libro que lleva de la mano por calles oscuras de Madrid donde vivir desde el peor de los horrores hasta la majestuosidad de lujosas residencias, donde olvidarlos.

Muñoz Botas ha sabido construir en La confusión del unicornio un thriller de acción, una novela lista para convertirse en una referencia de este género en la actualidad. “Mis propias inquietudes y mi experiencia personal me han servido para recrear con detalle el ambiente propicio para una trama tan intensa como esta. He procurado atrapar al lector, manteniéndolo en vilo de la primera a la última página, con un tono desenfadado y un ritmo trepidante”, explica el autor.

Madrileño de nacimiento, Paco Muñoz Botas vivió su juventud en plena “Movida Madrileña”, introduciéndose en sus ambientes más alternativos. Hedonista y sibarita, disfrutó de esa época como pocos. Después de una incursión en el mundo de las finanzas de la mano de su padre, decidió dedicarse a una de sus grandes pasiones: viajar y conocer mundo. Ha visitado los cinco continentes, antes de establecer su residencia definitiva en España y continuar la colección familiar de Artes Decorativas. Parte de estas piezas han sido cedidas a un museo de Málaga, donde reside actualmente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.