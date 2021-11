PHarmaFulcri y E-Fidelity, las herramientas que permiten facilitar la comunicación de la farmacia con sus clientes Emprendedores de Hoy

martes, 30 de noviembre de 2021, 13:36 h (CET)

Actualmente, cualquier negocio necesita darse a conocer entre sus potenciales clientes y los ya fidelizados. Para ello, la comunicación es muy importante y, gracias a las herramientas que la tecnología de la actualidad ofrece, ya es posible hacerlo de una forma más eficiente y rápida.

Pensando exclusivamente en ofrecer estas facilidades al sector farmacéutico, existe PHarmaFulcri y E-Fidelity, unas herramientas especialmente diseñadas para facilitar las tareas de marketing,creadas por Fulcri. A través de ellas, las farmacias podrán gestionar de manera automática todas las acciones de comunicación, con plena libertad para elegir el contenido que desean comunicar.

Las aplicaciones web para farmacias La compañía Fulcri nació en Italia y, posteriormente, se estableció en España en el año 2016. Desde su fundación, se ha especializado en el desarrollo de software y de plataformas web que puedan a ayudar a las farmacias en todo lo relacionado con la comunicación, el marketing y la fidelización de clientes.

El objetivo de la empresa es proporcionar potentes herramientas, sencillas e intuitivas que permitan a los farmacéuticos facilitar la comunicación de la farmacia con sus clientes. Por esta razón, ha creado PHarmaFulcri, aplicación que permite llevar a cabo la gestión de los canales de comunicación online tales como aplicaciones móviles, redes sociales, páginas web o newsletter. Así como también los offline como cartelería, merchandising, etiquetas de precios, etc.

Todas estas herramientas tienen el fin de hacer que el contacto con los clientes sea más efectivo y se estrechen los lazos de fidelidad con la farmacia.

¿Qué permiten las herramientas de Fulcri? PHarmaFulcri y E-Fidelity son las dos principales herramientas de esta empresa que, ahora mismo, se ponen en manos de las farmacias para hacer mucho más fácil sus tareas de marketing y comunicación. Por medio de ellas, las farmacias podrán, por ejemplo, diseñar carteles para hacer la promoción de servicios u ofertas con su propia imagen corporativa.

Además, permiten generar playlists de vídeos y programarlos para ser publicados donde se desee, ya sea en monitores, pantallas LED, etc.

Estas herramientas también dan la posibilidad de que las farmacias puedan contar con una app propia y personalizada, ajustada a sus necesidades y acortando las distancias entre ellas y sus clientes. Por último, ofrecen la opción de premiar la lealtad de los clientes de una farmacia por medio de un sistema de puntos, lo cual, entre otras cosas, ayudará a que el negocio crezca aún más.

Los farmacéuticos que decidan hacer uso de las herramientas PHarmaFulcri y E-Fidelity contarán, en todo momento, con un excelente equipo de consultoría en marketing y comunicación. De esta manera, podrán elaborar campañas exitosas que atraigan a potenciales clientes y se mejore el rendimiento del negocio.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.