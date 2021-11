Limpieza técnica para la industria papelera En el sector papelero y de cartón, la falta de mantenimiento y las limpiezas superficiales causan problemas en la calidad en la producción Redacción

martes, 30 de noviembre de 2021, 12:51 h (CET) En la industria papelera y de cartonaje (impresión, fabricación, tintado, anclado de papel, etc.) todos los componentes tienen que estar en perfectas condiciones para garantizar una velocidad y calidad óptimas en la producción. Mantener en perfecto estado tanto las instalaciones como los utensilios y la maquinaria empleada, es de vital importancia para asegurar la producción del papel y cartón y evitar riesgos.

En la industria papelera se dan diferentes procesos productivos que pueden generar riesgos y puntos críticos donde la suciedad no sólo aparezca sino que afecte directamente a la producción. Desde los procesos primarios con la pasta de papel, hasta los secundarios de generación y corte de papel y cartón, así como los encalados, son fases del proceso productivo donde se pueden generar numerosos puntos de suciedad en rodillos, prensas, coladores, tuberías de conducción, cintas transportadoras y maquinaria en general. Por este motivo, es muy importante realizar limpiezas técnicas con asiduidad.

Para evitar riesgos que afecten a la producción, debemos entender el proceso de limpieza y desinfección dentro de la industria papelera como una fase más del proceso productivo de cualquier empresa del sector. Es de vital importancia entender la importancia de la limpieza técnica para la industria papelera.

Problemas frecuentes en la industria papelera Entre los problemas más frecuentes en la industria papelera, sin duda uno de los más comunes son los fallos en la impresora. Esto suele producirse porque la tinta no sube a la bandeja del entintador o por acumulación de tinta o golpes en los rodillos o rasquetas.

Los atascos son otro de los inconvenientes, producto de pequeñas partículas de papel que quedaron en alguna parte de la máquina. Por otra parte, los restos de tinta seca pueden provocar roturas en el papel. Por último, entre los problemas más comunes de la industria papelera, están los fallos en el cambio de ritmo de la impresora. En estos casos, es el polvo acumulado en las fotocélulas el que afecta la producción de la empresa.

La importancia de la limpieza técnica en la industria papelera En el sector papelero y de cartón, la falta de mantenimiento y las limpiezas superficiales causan problemas en la calidad en la producción, afectando directamente a la calidad del producto final. Defectos en el color, rayaduras y falta de tinta en determinadas zonas son algunos de los inconvenientes más comunes por no cuidar correctamente las instalaciones y los equipos. Es evidente que la maquinaria tiene un lógico desgaste a medida que el tiempo pasa, pero es importante saber que, llevando a cabo las acciones adecuadas, se puede extender la vida útil de estos equipos.

Los programas de limpieza y mantenimiento preventivo deben revisar exhaustivamente todos los puntos que sufren desgaste. Hablamos de rodillos, correas de transmisión, rasquetas, filtros de aceite y rodamientos. Estos equipos deben tener una limpieza preventiva de forma diaria y limpiezas exhaustivas cada cierto tiempo para evitar la aparición de defectos de calidad en el producto.

Entre las tareas más habituales relacionadas con la limpieza técnica en la industria papelera destacan, la limpieza básica de máquinas papeleras, naves y techos, conductos de entrada y salida y cambio de filtros, máquinas procesadoras de papel, rodillos, filtros y otros componentes de impresión, conductos de entrada y salida, máquinas de grabado, flexografía, offset y equipos de impresión asociados, limpieza ultrasónica y chorro de aire de cilindros de impresión, limpieza criogénica con hielo seco de rodillos articulados y componentes de máquinas, lubricación de máquinas de impresión y bobinado, o limpieza con agua a presión de intercambiadores de calor.

¿Personal interno o externalizar la limpieza técnica en la industria papelera? Para una producción exitosa dentro de la industria papelera, la limpieza, la revisión y el mantenimiento impecable de los equipos son muy importantes. Para conseguir este objetivo es preciso entender y compartir la importancia de la limpiezacomo parte indispensable del proceso productivo. Esto implica destinar recursos humanos y económicos a la limpieza y mantenimiento de la instalaciones, formando a los empleados en nuevas técnicas de limpieza y protocolos de seguridad. Además de esto, es necesario realizar una inversión económica en disponer de equipos y máquinas que hagan más eficiente cada tarea.

Muchas empresas no disponen de estos medios y del personal cualificado para poder llevar a cabo la limpieza técnica y el mantenimiento diario de sus plantas de producción.

Por este motivo, es importante contar con una empresa especializada con experiencia en el sector y con amplios conocimientos sobre diferentes técnicas de limpieza. Una empresa de referencia en este tipo de servicios es Gigabar.

Gigabar, tu partner para la limpieza técnica de la industria papelera

Gigabares la filial para España y Portugal de la reconocida multinacional alemana Indutec - Holding GmbH & Co. KG, que ofrece una amplia gama de servicios industriales dedicados a la limpieza técnica y mantenimiento industrial para la industria papelera, aplicando soluciones personalizadas que se ajustan a las necesidades del cliente.

En Gigabar apuestan por la innovación en técnicas y métodos de limpieza para la industria papelera que logren máxima efectividad y la máxima calidad de limpieza, conscientes de la importancia y exigencia que necesita la industria papelera. En los últimos años, Gigabar ha ayudado a innumerables instalaciones a mejorar su productividad mediante eficientes procesos de limpieza para la industria papelera, ofreciendo paquetes personalizados que se adaptan a las necesidades específicas del cliente.

Entre sus múltiples técnicas de limpieza para el sector del papel y cartón destacan, la limpieza criogénica con hielo seco, o la limpieza con agua a presión.Innovadores métodos que ofrecen unos resultados excelentes y con minimizan el tiempo de ejecución, interfiriendo lo mínimo en el proceso de producción de cualquier empresa del sector papelero. Además de estos aspectos, son especialistas en decapado industrial para todo tipo de moldes, utillajes, parrillas, superficies.

Gigabar dispone de un equipo de ingenieros, químicos y técnicos especialistas que analizan de cero cualquier instalación productiva, detectando sus puntos críticos y trazando un plan de ejecución para la limpieza técnica y el mantenimiento industrial de la empresa.

Su conocimiento y experiencia de los equipos y las líneas de producción, les permite conocer al detalle los recovecos de cada máquina y/o zona de producción, así como la complejidad de trabajo en determinadas zonas críticas que requieren dificultad de acceso.

