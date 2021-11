FAMO reelige a su Junta Directiva en un momento clave para la transformación del sector de oficina Comunicae

martes, 30 de noviembre de 2021, 09:01 h (CET) FAMO, la Asociación de Fabricantes de Mobiliario y Equipamiento General de Oficinas y Colectividades, ha aprobado en su Asamblea General de Asociados la continuidad de su Junta Directiva en vigor para dirigir la asociación durante los próximos dos años FAMO, la Asociación de Fabricantes de Mobiliario y Equipamiento General de Oficinas y Colectividades, ha aprobado en su Asamblea General de Asociados la continuidad de su Junta Directiva en vigor para dirigir la asociación durante los próximos dos años.

Su presidente, Carlos Leal, CEO de la empresa Dileoffice, renueva su mandato con el objetivo de seguir avanzando en los nuevos retos del sector, entre los que destaca seis objetivos prioritarios: la innovación y transformación digital del sector; su promoción exterior; el apoyo técnico a las empresas; la cooperación empresarial; el Plan de Renovación y Relanzamiento del sector e incrementar su visibilidad ante las instituciones y los sectores público y privado.

Durante la Asamblea, Juan Carlos Santos, consultor de FAMO, ha presentado los últimos datos del sector, tanto del mercado nacional como los relativos al comercio exterior.

“Resulta evidente que la pandemia ha afectado al sector del mueble de oficina; se paralizaron muchos trabajos y las medidas de distanciamiento social empezaron a replantear no solo el trabajo en casa sino también la forma de trabajar en el espacio de trabajo. El sector cayó un 30% en aquel momento, pero ya este año ha empezado a recuperar”, ha explicado.

Según, el último informe de coyuntura de FAMO, presentado en esta Asamblea, en el acumulado del mes de octubre el consumo ha crecido un 10,5% y la producción un 9,1%, aunque sigue lejos de recuperar el mercado que tenía en 2007.

Las exportaciones muestran también una clara recuperación, con un aumento del 16% en el acumulado de los ocho primeros meses del año respecto al ejercicio anterior, alcanzando los 240 millones. Continúa el alto grado de concentración en el primer destino de la exportación de muebles y equipamiento de oficina y colectividades, que es Francia, con más del 32% de las ventas al exterior. Le siguen: Italia y Alemania.

Las importaciones crecen en el mismo periodo un 82%, un dato que preocupa especialmente a FAMO puesto que las compras al exterior crecen muy por encima de las exportaciones.

En opinión del consultor Juan Carlos Santos, “lo importante no es el nivel de recuperación si no las expectativas que se abren de cara al futuro. Porque lo que está claro es que el espacio de trabajo va a sufrir una verdadera revolución”.

Asegura que el espacio de trabajo ya no va a ser como era, y que esa transformación va a afectar a toda la sociedad. “Impacta en las empresas porque de la nueva configuración del espacio de trabajo va a depender su competitividad y la forma en la que implementan nuevas formas de gestión, de planificación y de trabajo en equipo. Pero también afecta a la sociedad porque el espacio de trabajo juega un papel cada día más importante en la vida de las nuevas generaciones”.

Juan Carlos Santos defiende la necesidad de provocar “una reflexión profunda” sobre los nuevos entornos de trabajo. “La transformación que va a sufrir el trabajo en los próximos años va a implicar tales cambios a nivel social, cultural y empresarial que sería importante que todos los agentes implicados (empresas de tecnología, bienes inmuebles, de equipamiento…) provocasen una especie de reflexión colectiva, junto con sociólogos y psicólogos, para averiguar y marcar cuáles va a ser las direcciones de ese nuevo espacio de trabajo”.

En su opinión, se va evolucionando hacia unas empresas más humanas y más creativas, y es necesario generar para ellas otro tipo de espacios de trabajo, tanto en la oficina, como en casa o en el denominado “tercer espacio”.

“La innovación es lo que va a diferenciar a las empresas” y les va a permitir hacer frente a las amenazas que se ciernen sobre el sector, como el citado crecimiento de las importaciones de producto asiático más barato. Asia ya representa el 79% de las importaciones españolas de asientos.

Durante la Asamblea General, los asociados han aprobado las cuentas 2020 de FAMO y sus presupuestos 2021. La Junta Directiva ha repasado además algunas de las iniciativas puestas en marcha durante el último año y ha valorado su participación en organizaciones como la Federación Hábitat de España o la FEMB, la organización que agrupa a los fabricantes de muebles de oficina europeos y responsable de la primera norma en Europa para la certificación de muebles de oficina bajo criterios de sostenibilidad, la certificación LEVEL FEMB.

El presidente de FAMO, Carlos Leal, ha querido dar la bienvenida a nuevos asociados, las empresas delaoliva y Ecocero, subrayando que “cuantos más seamos, mejor será para el sector y para cada empresa, por ello, os pido que todos actuemos como embajadores de FAMO”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cómo iniciarse en el mundo de las criptomonedas y no desistir en el intento Aprende un poco más sobre ellas y déjate llevar, que seguro te encantará Los eventos sociales comienzan a tener una reactivación tras la grave crisis generada por la Covid-19 La reactivación de los eventos deportivos y culturales le viene bien a los millones de personas que se han mantenido cumpliendo el distanciamiento físico para prevenir contagios Maderas Medina: una empresa maderera de Toledo en la que merece la pena confiar Profesionales con años de experiencia en el sector que ofrecen soluciones y un asesoramiento personalizado Ediciones Labnar, una editorial que publica escritores noveles de calidad Trabajan bajo el sistema de edición tradicional: los escritores no deben hacer ninguna aportación económica para la publicación de su libro FAMO reelige a su Junta Directiva en un momento clave para la transformación del sector de oficina