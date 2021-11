León Business Market, un foro para impulsar el tejido empresarial e innovador

León Business Market es una iniciativa que tiene entre sus objetivos la conexión de León con el ecosistema inversor nacional e internacional, el impulso a emprendedores, startups y la atracción de talento e iniciativas empresariales a la capital leonesa.



El foro que se desarrollará durante la jornada del 1 de diciembre en el Espacio Vías permitirá a los asistentes a participar en diferentes actividades como conferencias, mesas redondas, rondas de negocios, espacios de networking y presentaciones pitch de más de una decena de iniciativas empresariales y emprendedoras de León.



El evento se configura, así como un espacio único de conexión entre el ecosistema empresarial de León y la red de inversores, business angels y venture capital de ámbito nacional e internacional participantes en el programa. Todo ello, con una capacidad de inversión superior a los 100 millones de euros en las diferentes fases de desarrollo de proyectos (Pre-seed, seed, desarrollo y consolidación) así como de adquisición de activos e inversión estatal.

Entre los fondos de inversión e inversores asistentes al León Business Market destaca la presencia de Be Token Capital, fondo de inversión en el campo de la tecnología blockchain , Cupido Capital, vehículo de inversión para procesos emprendedores en fase semilla, el venture capital Plug and Play Ventures, referencia en la inversión en proyectos innovadores con sede en Silycon Valley, el search fundPuente Relevo, la gestora de inversión financiera y families offices Área Financierao la Red de Business Angels Big Ban, referencia nacional en el campo de la inversión y conformada entre otras por firmas como Angels del empresario Juan Roig, la Comunidad Europea de Inversores StartupXplore , Blast Off Partners o Aktion. A estas referencia nacionales e internacionales se además el fondo de inversión Della Capital orientado a la adquisición de activos en empresas pymes.



Además, León Business Market contará con la presencia de referentes en el campo de la inversión y el desarrollo de negocio en el sector biotec y de la salud con la presencia de Irene Tato del IDCC (Instituto Internacional de Diplomacia Corporativa).

Entre los panelistas asistentes destaca el presidente de Alastria y Ceo de Add4u, Miguel Ángel Morales, o el vicepresidente de la Asociación Española de Transporte Juan Manuel Martínez Mourin, empresario con fuerte presencia en proyectos vinculados a la logística y la innovación.

La inscripción y participación en este evento organizado por Ildefe y el Ayuntamiento de León se puede realizar de manera gratuita a través de la web oficial del foro www.leonbusinessmarket.com