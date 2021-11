LuxNail&Beauty garantiza a sus clientes la correcta esterilización de los instrumentos de trabajo para hacer la manicura Emprendedores de Hoy

Actualmente, tanto mujeres como hombres se preocupan del cuidado y aseo de sus manos. La manicura rusa elimina por completo la cutícula y es una de las técnicas más demandadas por su gran efectividad.

No obstante, hay que seleccionar muy bien el centro donde realizarla, puesto que es de suma importancia que sea un establecimiento en el que hagan una exhaustiva esterilización de los instrumentos de trabajo.

En Barcelona, uno de los lugares de referencia por su especialidad en este tipo de manicura es el salón LuxNail&Beauty, donde además trabajan con todas las medidas de higiene necesarias para cuidar la salud de sus clientes.

Esterilizar los instrumentos de trabajo es esencial para realizar la manicura rusa Desde el salón LuxNail&Beauty, aseguran que la esterilización de los instrumentos de trabajo es clave a la hora de hacer la manicura rusa, ya que la prioridad es brindar seguridad, confianza y buenos resultados a todos sus clientes. Desde este salón de uñas, explican que, antes de atender a cada uno de los clientes, realizan tres pasos claves: limpiar, desinfectar y esterilizar todos los instrumentos a utilizar, desde la mesa donde se ejecuta el trabajo, hasta las fresas, las brocas para el torno, el empujador de cutícula, las tijerillas, las limas, las espátulas, etc.

Dicha limpieza, desinfección y esterilización de los utensilios es imprescindible a la hora de eliminar fluidos y erradicar virus, gérmenes, bacterias o cualquier otro tipo de microorganismo.

Los instrumentos de metal se lavan y se desinfectan con productos especiales, para luego esterilizarlos, bien sea con un autoclave o con un esterilizador de cuarzo. Por otro lado, los objetos que no pueden introducirse en una máquina de esterilización como las limas, los pulidores y las espátulas, deben lavarse y desinfectarse con mucha precisión.

La importancia de la esterilización de los instrumentos de trabajo Tanto la limpieza, la desinfección como la esterilización de los instrumentos de trabajo de un manicurista son esenciales para la seguridad de los clientes, ya que, a través de ellos, se pueden contraer infecciones y enfermedades. Los microorganismos pueden permanecer durante largos períodos de tiempo en las herramientas para manicura y pedicura, así que es una regla fundamental tomar las medidas de higiene necesarias al terminar con cada persona, tal y como lo hacen en el salón LuxNail&Beauty, donde son especialistas en la demandada manicura rusa.

Las personas que deseen realizarse una manicura rusa en LuxNail&Beauty pueden ingresar en su página web y reservar una cita de forma online, donde los clientes tienen la opción de elegir al especialista de su preferencia. También pueden dirigirse directamente al salón, situado en Avda. Diagonal 334, Local 2 Barcelona, 08013, en el que atienden de lunes a sábado de 09:00 a 21:00 horas.

