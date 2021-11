Los backdoors, esos virus que entran por las puertas traseras del ordenador, tienen solución, según Redkom

Son muchas las empresas que actualmente sufren ataques a causa de diversos virus. Los backdoors, un virus muy popular en el mundo de las guerras digitales deben enfrentarse un nuevo enemigo El confinamiento ha marcado un antes y un después en las vidas de las personas y el ámbito laboral es un buen ejemplo de ello. Actualmente cada vez más personas ejercen su labor mediante el ordenador, de forma remota. Esto hace que cada vez más haya una incidencia mayor de ciberestafas y ataques cibernéticos a las empresas. Estos casos de ciberdelincuencia son tan frecuentes que incluso España es el tercer país del mundo con mayor incidencia de estafas y ataques cibernéticos. Uno de los malware más peligrosos para las empresas o para cualquier particular son los backdoors, un programa diseñado para extraer información de manera fraudulenta. Redkom, el nuevo enemigo de los backdoors, es una empresa que se dedica al mantenimiento informático y reparación de ordenadores y tiene el secreto para frenar estos malware.

El backdoor es un tipo de virus cuyo funcionamiento consiste en otorgar permisos a usuarios ciberdelincuentes para el manejo de un equipo infectado de forma remota. Gracias a este programa el ciberdelincuente tiene el poder de controlar el ordenador enviando y recibiendo archivos, eliminando archivos, mostrando mensajes, borrando o robando datos, reiniciando los equipos, impidiendo que la empresa funcione adecuadamente, etc. En definitiva, un backdoor permite utilizar un equipo como si un usuario estuviera delante del mismo. Por lo tanto, los backdoors, como se puede observar, son un virus peligroso, que permite a cualquiera robar o eliminar información o exponer información secreta o sensible.

También es importante destacar que no todos los backdoors son malwares, ya que en ocasiones su presencia se debe a que los desarrolladores los dejan por despiste a la hora de gestionar o mantener los dispositivos de forma remota. Pero si este tipo de backdoors están bien configurados no deberían suponer ningún inconveniente. Lo realmente preocupante es cuando los backdoores se utilizan para perjudicar a una empresa y aquí juega un papel fundamental contar con una buena protección ante estos ataques. El primer consejo que da Redkom para protegerse de los backdoors es no descargar archivos o enlaces de cualquier página web.

“Es fundamental que los dispositivos de una empresa tengan los antivirus y programas completamente actualizados para evitar que cualquier amenaza pueda poner en peligro esa información tan importante. Otra recomendación que podemos darte es que a la hora de eliminar un backdoor cuentes con nuestro asesoramiento si lo que quieres es asegurarte de hacerlo bien. Aunque hay una gran variedad de programas de eliminación automática de virus, siempre pueden colarse algunos, por lo que, es esencial mantener los equipos limpios. Nuestro mantenimiento informático puede evitar que tu empresa sea una víctima más de este tipo de estafas” explica Redkom.