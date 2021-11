Piscinas Lara: "Un buen filtrado es el primer paso para una piscina con un agua saludable" Comunicae

lunes, 29 de noviembre de 2021, 15:04 h (CET) Un buen filtrado es fundamental para una piscina desinfectada y saludable para el baño. Gran parte de las piscinas de particulares no disponen de este sistema en correcto funcionamiento Habitualmente cuando los propietarios deciden instalar o construir su propia piscina se preocupan sobre el tamaño, la forma y los revestimientos de la piscina y dejan en un último lugar algo tan importante como el sistema de filtrado que van a utilizar. Aunque parezca un tema que se puede dejar para último momento, el sistema de filtrado que se escogerá para la piscina determinará si la piscina será apta para bañarse. La calidad del agua, la limpieza, el mantenimiento, la reposición y sustitución de los componentes, etc., son aspectos importantes que tienen una estrecha relación con el filtrado del agua y que convertirán el baño en uno más cómodo, seguro y saludable.

Piscinas Lara, una empresa dedicada al suministro de productos y maquinaria para la limpieza, mantenimiento, desinfección y filtración de la piscina afirma que la filtración correcta y la aplicación de los productos adecuados es fundamental para un agua saludable pero también para un mayor ahorro. Mantener el agua limpia y desinfectada garantiza un agua más duradera y un derroche menor de agua. “Lo primero que se debe tener en cuenta para una buena filtración es que hay que contar con una bomba de agua y un filtro eficaz. Los filtros que más se utilizan habitualmente son los de arena, ya que estos requieren un mantenimiento menor” explica Piscinas Lara.

El sistema de filtración es fundamental para eliminar las impurezas del agua y la bomba cumple un papel muy importante en su funcionamiento, ya que hace que el agua circule desde los skimmers al filtro sin olvidar los depósitos de productos para tratar el agua. Después de este circuito el agua vuelve a las boquillas por donde se impulsa el agua a la piscina y esta agua debe salir desinfectada y filtrada. Una piscina sin filtro es una piscina con un agua que no se renueva, que se queda estancada albergando bacterias y convirtiéndose en del foco de infecciones perfecto.

En esta época, en la cual el coronavirus aún no ha pronunciado sus últimas palabras es fundamental contar con un sistema de filtración adecuado y lo más importante es adquirir un filtro que tenga la capacidad de filtrar el volumen de agua de la piscina. Por lo tanto, es importante tener en cuenta el tamaño de la piscina a la hora de escoger un filtro o a la hora de determinar el tiempo que va a estar en funcionamiento. La temperatura del agua también es fundamental a la hora de filtrar el agua, ya que, según Piscinas Lara, a más temperatura más tiempo de filtración será necesario.

