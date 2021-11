La revista española Guaraguao: 25 años de estudio y difusión de la cultura latinoamericana desde España

Inscrita ya en el catálogo oficial de Prensa Histórica de España, Guaraguao, fundada en 1996 en Barcelona, celebra su 25 aniversario con un número con mucha literatura: artículos sobre Dante y la Comedia, la Guerra Civil española y los intelectuales hispanoamericanos, historia de las relaciones entre España e Hispanoamérica en torno a la lengua, históricas entrevistas de Roberto Bolaño a los vanguardistas mexicanos y una extensa muestra de la obra de poetas ecuatorianas contemporáneas Entre las revistas culturales españolas, ‘Guaraguao’ ocupa un lugar prominente. Aunque fundada en la Universidad Autónoma de Barcelona, es una publicación independiente del Centro de Estudios y Cooperación para América Latina (CECAL), también impulsor del sello Paso de Barca http://www.pasodebarca.com. Desde su aparición en 1996, la revista Guaraguao http://www.revistaguaraguao.es ha cumplido su programa ininterrumpidamente. Cada número contiene unas 220 páginas. Una de sus impulsoras fue la antropóloga catalana Montserrat Peiró, quien hasta su muerte dedicó sus esfuerzos a fortalecer la revista.

La política editorial de Guaraguao la hace única en el ámbito de la cultura iberoamericana, una singularidad destacada por varios académicos y que se resume en su ambición de propiciar un amplio diálogo sobre la cultura humanística y participar en él. Siendo una revista de cultura latinoamericana, trasciende las fronteras geográficas americanas y aborda temas de la cultura en general y de la española y europea; tratando con rigor sus temas, no cae en el especialismo; interesada en el presente, no sigue las modas culturales; interesada en diferentes disciplinas académicas, como crítica de la cultura, historia, sociología, filosofía y literatura, ofrece también creación literaria inédita; y, apostando por lo inédito, reimprime material de especial valor descatalogado, incluyendo en sus números libros enteros, como Fuera de Juego, de Heberto Padilla, o los Diarios de 1977 de Julio Ramón Ribeyro. Así, la revista Guaraguao ha contribuido al acervo bibliográfico en español con traducciones del alemán (Erich Auerbacch-Walter Benjamin, etc), inglés (Susan Buck-Morss), francés, italiano e incluso latín. Ha publicado más de 350 artículos, centenares de reseñas de libros y a más de cien destacados escritores, clásicos contemporáneos, como el premio Nobel Dereck Walcott, Rubén Fonseca, Gonzalo Rojas, Fina García Marruz, Jorge Eduardo Eielson, Claribel Alegría, Carlos Germán Bellí, Carlos Monsiváis y Julia Kristeva, novelistas como Ricardo Piglia, Roberto Bolaño, César Aíra, Leonardo Padura, Horacio Castellanos Moya y Juan Villoro, poetas como Eduardo Milán, Gloria Gervitz y María Auxiliadora Álvarez y las novelistas españolas Ester Tusquets, Belén Gopegui y Clara Usón.

Mario Campaña, fundador y director de la revista, informa que Guaraguao se sostiene gracias a la política del estado español de apoyo a las revistas culturales y a las suscripciones y ventas de la ediciones impresa y digital, en la que es posible comprar piezas, secciones o números enteros de la revista (https://www.revistaguaraguao.es/venta/). Campaña es uno de los poetas y ensayistas más destacados de su generación en América latina. Su rica personalidad intelectual se refleja en la política editorial de la revista Guaraguao: aparte de obra poética (Poesía Reunida, 1988-2018) y narrativa, ha publicado antologías de poesía de México, Argentina y Centroamérica y de poetas hispanoamericanas contemporáneas, la clásica Casa de Luciérnagas; una biografía de Charles Baudelaire; un volumen sobre 10 escritores malditos, del Marqués de Sade, Poe, Rimbaud et altres a Leopoldo María Panero; ensayos sobre escritura poética femenina en la historia y una obra, Una sociedad de señores, sobre las democracias actuales, en las que percibe la pervivencia de valores de la cultura aristocrática.