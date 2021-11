La exposición ¿Conoces a estas deportistas? llega a Marbella El próximo 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad, se inaugura la muestra fotográfica itinerante sobre mujeres deportistas con discapacidad intelectual de Andalucía Redacción

sábado, 27 de noviembre de 2021, 10:11 h (CET) Casa Ángeles, el Centro de día para niños con necesidades especiales, ha sido el lugar elegido para dar a conocer a estas veinticuatro valientes deportistas que representan a las ocho provincias andaluzas. El acto oficial de inauguración “¿Conoces a estas deportistas?” será el día 3 de diciembre a las 12:30 y la exposición abrirá sus puertas al público desde ese mismo momento hasta las 18:00h y el sábado de 10:00 a 13:00.



Estarán presentes en el acto de inauguración María Bravo, fundadora y presidenta de la Fundación Global Gift, con el objeto de dar visibilidad a las deportistas con discapacidad intelectual; las tres deportistas de la provincia de Málaga: Arantxa Carazo, Julia Fernández y la más pequeña de toda la exposición, Valentina Cañas, natural de Marbella. Tanto Julia como Valentina forman parte de la Asociación CADI, entidad que tiene su sede en Casa Ángeles y es reconocida en nuestra localidad por su apoyo a familias con hijos con cualquier tipo de discapacidad.



Esta iniciativa ve la luz gracias al CSD (Consejo Superior de Deportes), y a su Programa Mujer y Deporte, que ha subvencionado este proyecto para que la FEDDI y la FANDDI (Federación Española y Andaluza de Deportes para personas con discapacidad Intelectual) puedan desarrollarlo con el fin de mostrar a la sociedad y visibilizar las extraordinarias capacidades de sus deportistas.

Las magníficas fotografías realizadas por los malagueños Sergio Domínguez y Germán Pozo muestran a futuras promesas que ya pisan fuerte, a mujeres veteranas que abrieron camino y que siguen en él y, como no, a las que actualmente están en la cumbre de sus carreras. En los paneles, diseñados por Habacuc Rodríguez de la Agencia Pura Envidia, con sede en Marbella, estarán también presentes una gran variedad de disciplinas deportivas porque ellas se atreven con todo.

Los visitantes de esta exhibición tendrán la oportunidad de conocer a unas personas que no se detienen ante nada, que día a día nos demuestran su valía y que, gracias a su enorme esfuerzo y el de sus familias, están cambiando el mundo. Ellas también representan a todas las niñas, jóvenes y mujeres con discapacidad intelectual a las que el DEPORTE ha impulsado a lo largo de sus vidas, reivindicando además su pleno derecho a formar parte del ámbito deportivo. Y pretenden ser un ejemplo para que otras mujeres con discapacidad sigan su huella. Veinticuatro historias que nos transmiten toda su fuerza, su afán de superación y sus sueños. Esperamos que estas deportistas sigan avanzando imparables y que esta original iniciativa llegue a todos los rincones de Andalucía.

