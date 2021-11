¿Cuál es el papel del consultor empresarial?, por JEYPA Comunicae

viernes, 26 de noviembre de 2021, 14:02 h (CET) El trabajo de un consultor o asesor va más allá de ofrecer recomendaciones. El trabajo del consultor se basa en la capacidad de acompañar, guiar, proponer cambios y añadir constantemente valor a las empresas Desde JEYPA gestoría en Getafe, se muestran aspectos para conocer más de cerca el papel que desempeña un asesor empresarial.

¿En qué consiste un asesor empresarial?

Un asesor empresarial es un experto que se encarga de analizar los problemas y retos de las empresas para aportar soluciones innovadoras. Los consultores trabajan en diversos sectores, aunque suelen tener un área de especialización.

Además, el consultor es un proveedor de servicios externo que suele trabajar en una gestoría empresarial, pero también puede ser autónomo. Los consultores autónomos ofrecen una nueva perspectiva y a menudo comparten soluciones, ideas o estrategias en las que las empresas no habían pensado antes.

Para una empresa, la contratación de un consultor o una gestoría no debe ser una solución de última hora para una situación de emergencia. Deben ser socios estratégicos por derecho propio.

Los asesores empresariales proporcionan a los gerentes un valioso asesoramiento empresarial para ayudar a tomar decisiones importantes y anticipar el futuro de la empresa.

Antes de recurrir a un consultor, los empresarios deben definir con precisión los objetivos que se persiguen, el plan de trabajo, recursos humanos y financieros y el tiempo que se va a dedicar en la misión que se va a encargar.

Asesoramiento empresarial de Recursos Humanos

El consultor de RRHH, o el asesoramiento empresarial en gestión de recursos humanos, suele acompañar y ayudar a las empresas a optimizar las estrategias de RRHH. Se encargan de optimizar la organización de la empresa y orientar las acciones susceptibles para aportar las mejoras.

Una empresa puede recurrir a un asesor de recursos humanos para:

Poner en marcha una campaña de captación

Sustituir al personal

Desarrollar habilidades internas

Gestionar los contratos de trabajo

Aprender a evitar conflictos y tensiones internas La profesión de consultor empresarial en RRHH puede tener otros nombres como consultor de contratación, consultor de capital humano, consultor de empresas, consultor de ingeniería de RRHH, etc.

La intervención del consultor en este campo abarca todo lo relacionado con la contratación, la motivación y la evaluación del rendimiento del personal de una empresa.

Asesor o consultor de estrategia

La consultoría estratégica consiste en guiar a los gerentes en el desarrollo de la estrategia de una empresa para mejorar el crecimiento y reforzar la competitividad.

Un consultor de estrategia cuenta con activos innegables y una visión externa que le permiten resolver problemas que no podrían ser resueltos internamente.

Los empresarios buscan apoyo para el asesoramiento en:

Estrategias de crecimiento

Planificación

Estrategias de entrada en el mercado

Propuestas de desarrollo

Optimización de la cartera de clientes Consultoría o asesoramiento de gestión

La consultoría de gestión es un servicio de apoyo que permite la gestión de problemas específicos de una empresa para implantar ejes y mecanismos de mejora. El gran conocimiento del mercado que tiene el consultor de gestión permite alcanzar los objetivos de la empresa y mejorar el rendimiento.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de la función del consultor de gestión:

Acompañar a las empresas en el proceso de toma de decisiones

Apoyar la ejecución de proyectos de transformación

Desarrollar una estrategia de crecimiento, una estrategia de comunicación o una estrategia de marketing

Formación en organización y gestión

Creación de sistemas de gestión de crisis

Análisis de las necesidades de gestión de la empresa

Identificar puntos fuertes y débiles.

Determinar oportunidades y amenazas del entorno mediante estudios de mercado.

Determinar la estrategia a adoptar y el plan de ejecución. Consultoría de marketing

Un consultor de marketing proporciona estrategias de marketing y ventas para promover, vender y distribuir un producto o servicio, ya sea una empresa antigua o nueva, a un público objetivo.

Se encarga de analizar el potencial de ventas del producto lanzado y evaluar las posibilidades de éxito en el mercado en función de las expectativas de los consumidores y de la competencia.

¿Cómo saber cuándo hay que contratar a un consultor empresarial?

Por lo general, la razón por la que una empresa recurre a una gestoría es para adquirir experiencia. Al consultor se le confía un encargo para el que la empresa no dispone de recursos internos por falta de competencias o de tiempo.

El gerente de una empresa decide contratar a un consultor cuando:

Es incapaz de alcanzar los objetivos deseados. Por lo tanto, se necesita una estrategia adaptada a las necesidades.

No puede emprender los cambios necesarios en la empresa. Se necesita un asesor capaz de analizar la situación y recomendar la mejor solución.

La empresa tiene mucho trabajo, pero poca mano de obra. Por lo tanto, se necesitará un consultor que ponga en marcha una campaña de contratación y cubra los puestos necesarios. Consultoría en la gestión financiera

En este ámbito, el consultor puede garantizar las siguientes misiones:

Análisis de la rentabilidad de un nuevo proyecto

Elección del método de inversión y financiación

Mejorar la rentabilidad y el flujo económico

Reducción de costes

Ayudar a las empresas con dificultades económicas y financieras ¿Cuáles son las áreas de intervención de un consultor empresarial?

Un consultor empresarial se ocupa de todos los ámbitos de la gestión empresarial, desde la gestión financiera hasta la constitución de empresas, alta de autónomos, herencias, etc.

