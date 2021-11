La API 0x ya está disponible en el ecosistema Celo

Los desarrolladores en Celo podrán hacer uso de su infraestructura para mercados descentralizados DEX para que sus aplicaciones puedan crecer más rápido y fácilmente Celo, el ecosistema cripto diseñado para móviles, ha anunciado la disponibilidad en su plataforma de la API 0x. La interfaz de programación de aplicaciones 0x es una de los fundadoras de la iniciativa DeFi for the People, y gracias a este acuerdo pone a disposición de los desarrolladores que operan en Celo su reconocida infraestructura para mercados descentralizados (DEX, o Decentralized Exchange),sobre la que ya trabajan equipos y desarrolladores top del mundo DeFi en Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Avalanche, and Fantom.

El protocolo descentralizado de 0x pone así a disposición de los usuarios de Celo un acceso fácil a sus transacciones financieras en Ubeswap y SushiSwap, ayudando así a promover la idea de un mundo tokenizado donde el valor puede fluir libremente.

Como protocolo de middleware, 0x se sitúa entre la capa de blockchain y la capa de aplicación que ven los usuarios finales, y ofrece soporte a las nuevas cadenas L1 y las soluciones L2 para ayudar a que cada vez más desarrolladores puedan aprovechar las posibilidades de intercambio entre distintas cadenas de bloques para sus productos. Su compromiso para equipar a los desarrolladores con mejores herramientas y soluciones es clave para conseguir que los proyectos DeFi y las aplicaciones descentralizadas (Dapps) puedan crecer más rápido y fácilmente.

Desde su lanzamiento la API 0X ha facilitado más de 21 millones de intercambios de casi dos millones de usuarios individuales que, en total, representan más de 100.000 millones de dólares en volumen gestionado.

El futuro de las finanzas descentralizadas

“En todo el mundo, los desarrolladores están diseñando proyectos de impacto en Celo que allanan el camino para el futuro de las finanzas descentralizadas, los pagos móviles y la inclusión financiera. Este increíble crecimiento no habría sido posible sin partners como 0x en el ecosistema”, asegura Alberto Martín, jefe de producto de cLabs.

La misión de Celo, como organización, es fomentar la inclusión financiera mediante el uso de la tecnología blockchain, haciendo que los sistemas y herramientas financieras descentralizados (DeFi) sirvan para que cualquier persona con un teléfono inteligente, en cualquier país del mundo, pueda hacer uso de la tecnología para mejorar su situación. Para lograr este objetivo, Celo cuenta con una Alianza para la Prosperidad en la que participan más de 130 miembros, incluidos proveedores de tecnología, ONG, criptocarteras, procesadores de pagos y empresas de inversión.