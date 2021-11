El lujo relajado llega a las bodas: estas son las tendencias nupciales de 2022 En las bodas del próximo año se respirará un ambiente mucho más relajado en el que los invitados se convertirán en un elemento clave del gran día Redacción

viernes, 26 de noviembre de 2021
Las últimas semanas del año son sinónimo de hacer balance, de poner objetivos… y también la época de descubrir las tendencias que definirán al 2022. Desde la moda, la decoración, los viajes… hasta llegar a las bodas. ¿Qué colores reinarán en el gran día? ¿El clásico vestido blanco seguirá marcando tendencia? ¿Qué estilo de banquete predominará? TheKnotWorldwide, grupo líder del sector nupcial a nivel mundial, al que pertenece Bodas.net, y punto de contacto entre empresas y parejas, ha lanzado las tendencias que marcarán las bodas de 2022. Bodas.net, las ha adaptado al mercado español y ha recopilado cuáles serán las tendencias que se verán en las bodas españolas el próximo año.

El inicio de la etiqueta moderna y fin al protocolo más estricto

Si la pandemia nos ha enseñado algo, es a disfrutar del momento presente. Las parejas quieren celebrar el amor a lo grande, tener una fiesta épica y menos formal y compartirla junto a sus invitados, que de media en España rondan los 130, según el Libro Imprescindible de las Bodas, publicado por Bodas.net, el profesor de ESADE, Carles Torrecilla, y Google.

Las parejas apuestan por celebraciones menos protocolarias, creando una ‘etiqueta moderna’ que pone en el epicentro a sus amigos y familiares. En este sentido, el invitado se convierte en una pieza clave del gran día, que para muchos puede ser el primer encuentro después de mucho tiempo, en el que disfrutar de una gran fiesta. Por eso, la pareja buscará mimarlos más que nunca y hacerlos sentir como en casa.

Además, los protagonistas del gran día, apuestan por la personalización y la creatividad, para que ese día sea recordado siempre y dejar a sus invitados con la boca abierta, a la vez que hacen muy suyo cada detalle de la boda. Por ejemplo, será tendencia que la pareja decida servir el día de su boda el mismo vino con el que brindaron en su primera cita o que elaboren el menú del gran día con platos típicos de sus distintos viajes por el mundo. Detalles que convierten cada segundo de la boda en completamente únicos y 100% ‘made in’ ellos poniendo su propio sello.

Siguiendo la tendencia de romper con el protocolo, las bodas también se trasladan a los días entre semana. Esta es una tendencia que ya se venía dando en 2021, pero en 2022 coge fuerza tanto por el aumento de la demanda y las fechas llenas, como por el hecho de que celebrar una boda entre semana le hace adquirir un aire mucho más informal. Incluso muchas parejas se decantarán por destinationweddings locales o los llamados ‘weekendsweddings’, celebrar la boda en varios días en forma de escapada en un destino cercano al sitio donde residen.

De igual manera, la tecnología seguirá siendo protagonista en un día tan importante. El livestreaming, para hacer sentir cerca a los que están lejos, y la comunicación digital con los invitados (web de boda, confirmación de asistencia…) será algo característico de las bodas de 2022.

Decoración: tendencia arty en contraste con lo natural

Rompiendo con la tradición, las parejas tomarán decisiones basadas en sus propios gustos, dejando de lado las expectativas y apostando realmente por la boda que quieren. Esto se traduce en eventos estéticamente más valientes, con toques personales por doquier.

El estilo Bridgerton y la popular estética ‘cattagecore’ serán las reinas de las bodas de 2022, que se siguen situando al aire libre. En concreto, según una encuesta realizada por Bodas.net a las parejas que se casarán en los próximos meses, el 42% afirmó que tenía pensado hacer el banquete al aire libre.

Los jardines acogedores, las hermosas decoraciones florales, las instalaciones con asientos de terciopelo y los adornos dorados aportarán un toque ‘chic’ al escenario campestre para una fiesta en el jardín de lo más glamurosa, pero en la que parezca que todo está ahí por azar.

Siguiendo con esta línea, el estilo bucólico refinado, que recuerda al estilo ‘Guinguette’, estará presente en las bodas de 2022 y, por supuesto, en uno de los elementos más destacados de la decoración: las mesas. Se podrán ver largas mesas rectangulares, con centros de mesa de estilo bohemio y vegetal con un toque ‘chic’, con mantelerías y vajillas de estilo jouy o de cristal de colores para aportar un toque vintage y hacer contraste con el resto de colores más neutros.

De igual manera, los elementos de fibras naturales, como el ratán o la arpillera, la madera trabajada, pero también natural, las sillas wishbone y los asientos de felpa en tonos neutros, estarán muy presentes para crear una estética terrenal y confortable que ya se venía dando en 2021 pero que vivirá su esplendor en 2022.

Para dar cabida a esta esencia de bodas al aire libre, las carpas transparentes jugarán un papel fundamental ya que dejan visible el paisaje natural a la vez que se mimetizan con todo el entorno, cediéndole todo el protagonismo. Para ello, las flores adquieren mucha importancia, ya que ayudarán a vestir el entorno y aportar, todavía más, un toque natural. Las flores secas, preservadas y de temporada serán tendencia, buscando elegancia pero, sobre todo, ser más sostenibles.



Por lo que respecta a los colores, en 2022 existirá una dicotomía entre los colores vivos y neutros y los esquemas de color serán más flexibles, haciendo que las parejas elijan una paleta de colores más amplia. En concreto, en la decoración floral, los rosas, morados, rojos y naranjas llamativos en combinación con hierbas, para aportar un toque más natural, serán tendencia. En contraste, los tonos apagados como los tierra, nude, rosa empolvado y óxido también estarán presentes para dar mayor atención al medio ambiente y actuar como base. De cara a la primavera/verano de 2022, los tonos del atardecer y los rojos, tostados y ámbar apagados irán ganando terreno.

Cocina eco friendly, experiencial y de autor

Las porciones individuales seguirán estando presentes pero ahora ya no solo buscando cumplir las medidas de higiene y seguridad, sino también para aportar un lujo renovado: raciones individuales de nivel y con estilo (degustaciones de caviar, preparación de sushi, bandejas de postre…).

Siguiendo con el estilo relajado y la personalización total de la boda, los corners foods seguirán estando presentes y el ‘wedding brunch’ llega pisando fuerte. Se trata de un tipo de banquete que hace pensar en la típica comida que se asocia al fin de semana (pollo frito, gofres, donuts, galletas, mimosas…) y que aporta un ambiente mucho más distendido y totalmente fuera de lo protocolario. Esta opción se convertirá en la favorita para aquellas parejas que quieran hacer una fiesta paralela a la boda con aquellas personas no tan cercanas, pero con las que igualmente no quieren dejar de compartir un momento tan importante.

Las tartas de boda dejarán de ser discretas y se impondrá un estilo mucho más llamativo en el que las flores, los adornos y las texturas serán los grandes protagonistas. Además, siguiendo el estilo llamativo, la presentación de la tarta se convertirá en todo un acontecimiento. Los aros y los soportes no tradicionales ganan popularidad, convirtiendo a la tarta de boda en la pieza central. De igual manera, las mesas dulces con porciones individuales de tarta y otros postres como helados, macarons o incluso churros, también serán tendencia. Esto último muy enfocado al mínimo desperdicio de comida.

Si bien, todo lo que respecta al banquete, busca y presta mucha más atención a la cocina eco friendly y de residuos cero, apostando por cocina local y alimentos de proximidad. Bodas.net ya veía que esta tendencia ganaba fuerza, ya que según una encuesta realizada a sus usuarios, el 31% de las parejas considera imprescindible elegir alimentos de cercanía para el banquete.



También se ofrecerán opciones veganas y alternativas para invitados intolerantes a algún alimento, siguiendo la tendencia de mimar a los invitados al máximo posible. Y siguiendo esta línea, también se tendrá en cuenta a los invitados que no beban alcohol, incluyendo los llamados ‘mocktails’ a la lista, combinados con cócteles de autor con guarniciones y presentaciones muy instagrameables.

Apuesta por looks de novia de estilo victoriano y diseños minimalistas

Como prácticamente todas las tendencias de boda 2022, la moda nupcial también viene cargada de contrastes y extremos, tanto para ellas como para ellos. En el caso de las novias, se caracteriza por una vuelta a lo clásico a la vez que se apuesta por un estilo relajado. Se podrán ver las dos opciones. Por un lado, reinará el estilo victoriano (mangas largas, cuellos altos, encajes, corsés y faldas con mucho volumen). Por otro lado, también encontrarán hueco los diseños minimalistas y de aire boho. Además, las novias más atrevidas apostarán por mini vestidos, trajes chaqueta con tops glitter, monos, looks con pantalón y sobre faldas que permiten un doble modelo y que se presentan como la opción más chic. Además, las plumas y volantes se convierten en esos detalles que marcarán la diferencia y podrán verse tanto en mangas como en faldas.

Los diseños incorporan faldas con bolsillos, que pretenden convertirse en un imprescindible en las bodas de 2022. Las grandes aperturas en las faldas y los cut-outs en espaldas y laterales, añadirán ese toque sexy y efecto ‘wow’ que muchas novias desean, además de las transparencias que podrán verse en muchos diseños. Y si se habla de toque sensual, no se puede quedar atrás el escote. Este año hay cuatro apuestas claras que roban protagonismo y adquieren mucha importancia: corazón, cuadrado, halter y cuello alto.



Pese a la disparidad de modelos y alternativas, habrá un denominador común en todos los looks de novia: el color blanco. Tanto el blanco puro como el blanco off-white (blanco no blanco o blancos en torno al blanco) seguirá siendo el favorito de las novias.

Siguiendo la tendencia de lo ecológico y sostenible, la moda no se queda atrás. Por eso, se apostará por diseños éticos y sostenibles, por la moda reciclada, hecha con materiales reciclados, siempre pensando en el medio ambiente, incluso en un día tan importante.

Todo ello sin olvidar que 6 de cada 10 novias ven crucial que sea un vestido acorde a su estilo habitual, según el Libro Imprescindible de las Bodas, por lo que la personalización se erige como elemento clave para adaptar cada tendencia a su estilo.

Descoordinación sofisticada y relajación en la etiqueta para ellos

Si en 2021 los looks de novio ya eran mucho más relajados y lejos de etiquetas formales, en 2022 se convertirán en el ‘dress code’ por excelencia. Se vivirá una relajación en la etiqueta apostando por una vestimenta más informal y una descoordinación sofisticada, rompiendo con la idea de que el traje tiene que combinar la parte de arriba con la de abajo para que el look sea elegante. Además, los colores naturales como el marrón, beige o gris claro adquieren mucho protagonismo. Si bien, y aunque el blanco también empieza a hacer su aparición en escena, para los novios que apuesten por una opción más formal y clásica, el azul y el negro seguirán siendo los reyes.

También para aquellos novios más atrevidos, los diseños estampados que llamen la atención, ganan terreno a los lisos. Se verán diseños más atrevidos y con estampados llamativos tanto en chaquetas, corbatas, chalecos o forros. Además, los tejidos también añadirán atrevimiento a los looks, ya que las telas satinadas, tweed o brocard satinados empiezan a marcar tendencia.



La moda de los invitados más importante que nunca

Aunque el look de la pareja siempre es protagonista, los diseños de las y los invitados en 2022 no se quedarán atrás. El hecho de que las bodas del próximo año buscan poner a los invitados en el centro de la celebración, hace que la moda de fiesta vaya a vivir un momento pletórico y adquiera más importancia que nunca.

Para ellas, los tonos pastel y nude, los escotes asimétricos y escote capucha, los vestidos midi y largos con rajas pronunciadas, las mangas amplias y los estampados llamativos (florales, animal print, étnicos o geométricos) en contraposición con los monocolor en colores llamativos (amarillo, fucsia y verde botella) marcarán tendencia. Ellos encontrarán predilección por los trajes en tonos claros (azul cielo, beige o crema) y tenderán a elegir diseños menos informales, con un toque más urbano y un estilo más juvenil.

Pese a la multitud de tendencias que marcan la dirección de las bodas hacia una vertiente mucho más informal y relajada, cada pareja hará suyo el gran día. La personalización, los detalles y el mimo que los enamorados dedican al día de la boda, hace que cada celebración sea única y especial y, por ende, existan tantos tipos de boda como parejas deciden darse el "sí, quiero".

