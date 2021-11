El Perro Feliz apertura en 5 localizaciones de la mano de Tormo Franquicias Consulting Comunicae

jueves, 25 de noviembre de 2021, 14:17 h (CET) La enseña de cuidado de mascotas decidió impulsar su formato de franquicia con la experimentada consultora obteniendo grandes resultados en un espacio breve de tiempo Jesús Becerra propietario de la marca, decidió franquiciar su modelo de negocio dada la amplia demanda de interesados, que supieron ver la oportunidad y flexibilidad del concepto. La marca originaria de Sevilla cuenta con un público amplio y fidelizado, ya que El Perro Feliz se centra en el cuidado y bienestar de las mascotas, un pilar fundamental para el entorno familiar, tal y como apuntan los datos recogidos por el test #WATOpenData con el 78,9% de los encuestados. En este contexto hay que resultar que el 47,7% de los participantes aseguran que buscan alternativas de hospedaje para sus mascotas durante las vacaciones, siendo la elección preferida una persona que de una atención personalizada. Es por ello, que empresas como El Perro Feliz, que tienen un servicio personalizado, cercano y profesional en función de cada mascota y situación familiar es una alternativa cada vez más recurrente entre los propietarios.

Este auge se ha visto reflejado en los datos de facturación recogidos por la central, y el buen desarrollo en franquicia con la apertura de cinco zonas en: Madrid, Barcelona capital, Tarragona ciudad, Valles Occidental y Barcelona provincia sur.

La consultora responsable de este buen desarrollo, Tormo Franquicias Consulting definen al Perro Feliz, con un modelo diferencial en un sector de necesidad. En palabras del responsable de expansión “El Perro Feliz es un negocio especializado apto para emprendedores sin experiencia previa que busquen desarrollarse en el ámbito empresarial, ya que es un concepto de flexibilidad horaria, fácil de compaginar, sin necesidad de un gasto operativa inicial, ya que no requiere local, ni la contratación en plantilla.”

¿Por qué el concepto de El Perro Feliz es una oportunidad de emprendimiento?

Posibilidad de acceder a una beca de emprendimiento concedida por la central a través de un proceso de selección en el cual subvencionan hasta el 50% de la inversión de 15.000€ Combinación con otros servicios relacionados con el mundo animal para potenciar la rentabilidad del franquiciado y fidelización del cliente por el trato personal y la variedad de servicios ofertados: marcas de piensos, veterinarios, peluquerías, etc. Flexibilidad de formatos: desde la marca ofrecen la posibilidad de tener un negocio sin local enfocado al cuidado y hospedaje de mascotas, y un concepto de guardería canina con una inversión personalizada en función de las dimensiones de local, localización, etc. El Perro Feliz cierra el año con buenos resultados. En el próximo ejercicio prevén superar dichas aperturas de forma comedida y estructurada garantizando la escalabilidad y buena implantación del futuro franquiciado.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.