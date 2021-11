Unos países inventados No podemos ni queremos ser catalanes. Si hay que salir a la calle y defenestrar políticos catalanistas, lo vamos a hacer Manuel Ibañez Ferriol

jueves, 25 de noviembre de 2021, 12:10 h (CET) Los valencianos llevamos demasiado tiempo siendo vilmente atacados por la política catalanista, republicana y de izquierda, aunque también hay elementos que nos atacan sin pudor desde la derecha catalana, representada por los partidos denominados de la burguesía. Somos incluidos en una entelequia, es decir en la creación artificial de unos inventados países, que denominan catalanes y que van desde la región francesa de Montpellier, hasta la desembocadura del río Segura, en la comunidad murciana. Por si fuera poco, en el actual febril planteamiento quedan incluidas algunas partes de la región aragonesa y andaluza, con un territorio en la hermosa Almería.



¿Me pueden decir a que mente trastornada se le ha podido ocurrir semejante proyecto? Es demencial pensar que los valencianos somos catalanes. Hemos de hacer algunas puntualizaciones: Valencia, ha sido siempre una región independiente, bendecida por fenicios, griegos, focenses, edetanos; siendo los romanos los que la dotan de una ceca o fábrica de moneda y la bautizan como “tierra de valientes”, ya que nuestra región era considerada como el refugio de los militares romanos que se retiraban con todos los honores; en época musulmana fuimos capital real denominada Balansiya; cuando nos conquista Rodrigo Díaz, obtenemos el Fuero Real de Castilla; será con la Reconquista de Jaime I, cuando el monarca nos dote de un Fuero propio, siendo totalmente “independientes”, eso sí, integrados en la Corona de Aragón, dónde los territorios catalanes ostentaban el titulo de Condado. Será la monarquía borbónica, la que nos anule nuestros Fueros, hasta nuestros días, en los que gozamos de un Estatuto propio y diferenciado del resto.

Si nos movemos en el terreno cultural, nuestra tierra valenciana ha dado grandes escritores: Ausias March, Joanot Martorell, Sor Isabel de Villena; santos como San Vicente Ferrer; médicos como Gaspar Torrella; científicos, pintores, músicos … todos ellos han engrandecido la vida cultural de Valencia, usando siempre la lengua valenciana, propia, autóctona y sin contaminaciones. Miguel de Cervantes habla de la lengua valenciana en El Quijote, Lope de Vega, escribe varias obras entre las que destaca: Los locos de Valencia; somos pioneros en materia hospitalaria, creando el primer manicomio del mundo; en asistencia social también somos pioneros con el Colegio de Niños Huérfanos fundado por San Vicente Ferrer; creamos la primera letra de cambio, a la vez que fundamos el primer banco público o Taula de Canvis, somos pioneros y creadores de juegos mundiales como el ajedrez, nuestros cultivos agrícolas son de la más alta calidad, caso de la naranja, a la que el monarca Jaime I, concedió fuero propio, además de dar distinciones a poblaciones como Carcagente o Alcira.

Claro, una tierra tan rica, tan importante y tan independiente, no podía dejarse de lado y había que hacer una absorción, aunque sea de tipo artificial e inventada. No somos ni podemos ser nunca catalanes ni pertenecer al país inventado: ni por historia, ni por cultura, ni por economía. Hay quien se le llena la boca con el “corredor Mediterráneo”. Creo que es la mayor trampa, en la que podemos caer en estos momentos desde el punto de vista de la “ideología”, ya que, el gobierno catalanista solo quiere que triunfen las ideas de sus socios del norte.

No podemos ni queremos ser catalanes. Estamos ya cansados de tantas mentiras que se lanzan al mundo por parte del inventado país. Pero no nos vamos a dejar vencer. Si hay que salir a la calle y defenestrar políticos catalanistas, lo vamos a hacer, porque no podemos resignarnos a ser sometidos en esa mentira que nos quieren hacer creer.

