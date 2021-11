Clínica Blay + Monzó celebra su aniversario de 8 años en Castellón Emprendedores de Hoy

miércoles, 24 de noviembre de 2021, 15:54 h (CET)

La sonrisa es uno de los rasgos más significativos de una persona, por eso mantenerla requiere muchos cuidados y atención. Además, también es importante realizar visitas regulares a centros especialistas y clínicas dentales como la Clínica Blay + Monzó, reconocida por sus buenos servicios.

Además de ser un centro odontológico innovador en odontología digital, acaba de celebrar su aniversario clínica 8 años en Castellón, donde su equipo se ha especializado en tratar y cuidar la higiene bucal, utilizando técnicas y aparatos de alta tecnología.

8 años diseñando sonrisas con tecnología digital Aunque se han cumplido 8 años desde que la Clínica Blay + Monzó abrió sus puertas en Castellón, sus especialistas cuentan con más de 15 años de experiencia en el área. Su crecimiento se debe a su constancia, a la formación continuada y al perfeccionamiento de sus técnicas, en lo referido al cuidado y restauración dental, utilizando siempre los aparatos de última generación en el área digital.

Sus expertos se caracterizan por aplicar la odontología digital, donde los tratamientos de restauración, saneamiento y cuidado son realizados utilizando procedimientos digitalizados, donde es necesario tener a disposición equipos digitales como escáneres intraorales, TAC dental 3D y programas de diseño informático para garantizar el éxito de cada trabajo.

Además de contar con aparatos de última generación para la ejecución de este tipo de tratamientos odontológicos digitales, la clínica dispone de un equipo profesional capacitado en el diseño de sonrisas, donde se aplican técnicas mínimamente invasivas. Durante los 8 años de labor que ha realizado el centro, cada uno de sus profesionales se ha encargado de establecer un vínculo entre el dentista y el paciente, que les permite diseñar el procedimiento que aporte mejores resultados.

Razones por las cuales se debe elegir la odontología digital Puede que muchas personas duden sobre si acudir o no a una clínica odontológica digital, pero la realidad es que la digitalización ofrece una clara exactitud a la hora de realizar los diagnósticos, ya que la aparatología con la que cuentan estos centros dentales permite determinar con exactitud la salud bucal del paciente.

Se realizan tratamientos con mejores resultados, con menor incomodidad para el paciente, en el menor tiempo posible y con el mejor postoperatorio. Por último, este tipo de odontología se considera respetuosa con el medioambiente y con la salud de cada paciente, ya que sus procedimientos no requieren materiales químicos o nocivos, sino que todos se llevan a cabo de manera digital.

En síntesis, Clínica Blay + Monzó ofrece odontología digital con el objetivo de mejorar las soluciones dentales de los pacientes.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.