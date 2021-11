Conjuntos con estilo, ¿por qué las clientas de THANNAC visten de manera sofisticada, seductora y cómoda? Emprendedores de Hoy

Sofisticadas, seductoras y sostenibles, así son casi todas las mujeres que llevan los conjuntos con estilo de la marca THANNAC. Se pueden conseguir en su tienda online, que es un espacio dedicado a todas las personas que desean cuidar su imagen y vestir tendencias, sintiéndose cómodas en todo momento.

“Cuando estás cómoda, te mueves con más libertad y todo fluye sin que estés pendiente de tus curvas o de cómo sentarte o levantarte”, explican en THANNAC. “Lo que necesitan las mujeres, hoy en día, son modelos que las actualicen, las diferencien, se adapten a sus necesidades y, por supuesto, que les favorezcan; en THANNAC, tenemos cientos de clientas satisfechas, que son nuestra mejor publicidad”, afirman desde la compañía.

Esta marca, creada por la modelo española Cristal Bluebell hace más de quince años, se ha adaptado a las necesidades que demandan las mujeres actuales, al proponer diseños aparentemente simples, pero que se conforman, gracias a la experiencia de esta marca española en el mundo de la moda, y consiguen una imagen sofisticada y seductora. Esa es su gran conquista, porque, lejos de realizar diseños ajustados, THANNAC es muy conocida por sus modelos holgados, pero que estilizan y que pueden ser usados en cualquier momento del día, variando los outfits, como siempre han propuesto en esta marca, con accesorios y zapatos.

La modelo creadora de la marca THANNAC, a lo largo de su trayectoria, se dio cuenta de que los diseños que presentan en las pasarelas las mejores marcas del mundo, en las que ella ha desfilado, crean tendencia, pero la mayoría de las veces son imposibles de utilizar en la vida diaria. Cristal Bluebell también ha sido testigo de que una buena imagen es la mejor tarjeta de presentación y ha querido que su marca ofrezca a las mujeres diseños para la vida diaria, que les permitan realzar todo lo bueno que tienen, que el propio diseño sea atractivo y que se sientan cómodas al llevarlo para que así estas mujeres desplieguen todo su encanto.

Calidad THANNAC en cada pieza Los conjuntos de pantalón o los de tres piezas con elegantes cárdigan son las prendas más representativas de THANNAC desde hace varios años. El concepto de comodidad y máxima elegancia en cualquier momento del día se expresa en sus más de 200 modelos disponibles en la página web de la marca, desde donde se envían los pedidos de esta ropa cómoda, fácil, colorista y sostenible, a cualquier lugar de España y también a destinos internacionales.

Los tejidos top para los conjuntos con estilo de THANNAC, durante esta temporada de otoño-invierno, son la licra y el terciopelo, en presentaciones unicolores o estampadas que dan vida a diseños impactantes, por su sello colorista y además por la versatilidad que permiten crear, desde un total look a un remix.

Tampoco pueden faltar, como los productos más vendidos de la tienda online, los conjuntos de seda estampada con vestido y abrigo, ideales también para sentirse cómoda y en tendencia o para convertirse en la invitada más glamourosa de un evento, al combinar este modelo con zapatos altos y un poco de brillo en los accesorios.

Cada conjunto, así como todas las piezas de la colección THANNAC, se comercializan en la tienda online, en la que la propia Cristal Bluebell presenta los diferentes modelos y combinaciones. Ella no solo diseña los artículos pensando en las clientas, sino que los presenta para que, desde todos los ángulos, se aprecien la calidad, tejido y las posibilidades del mismo.

THANNAC presenta esta temporada exclusivos conjuntos de licra de dos piezas, tres piezas conjuntadas de prendas de terciopelo, el estilo tracksuit o conjuntos de punto compuestos por vestido y cárdigan maxi, que aportan exclusividad a sus clientas, para conseguir mayor confort y distinción.

Producción sostenible Made in Spain Los diseños de THANNAC se fabrican en España mediante un proceso de producción que sigue el patrón de “moda lenta”. La slow fashion está basada en la elaboración de pocas piezas, que garantizan al cliente la exclusividad. Así, lo que ofrece THANNAC es una variedad de referencias exclusivas. Además de los famosos estampados de THANNAC, sus acertados tonos lisos siempre aportan una nota de color. “Nos interesó desde el principio el efecto que causa el color en el ánimo de las personas y lo llevamos a nuestros diseños”, dicen en THANNAC. Además, todos los tejidos que utiliza la firma son fabricados a través de procesos sostenibles.

Una imagen alegre, cuidada y con mucho estilo es lo que aporta THANNAC a las mujeres, una firma plenamente identificada con las necesidades de la mujer de hoy, que no sacrifica la comodidad por seguir las tendencias y que elige estar a gusto con su ropa, mientras deslumbra con su fabuloso look.

