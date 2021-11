Fun & Serious y AEVI impulsan los premios FSPLAY a las mejores producciones independientes Comunicae

martes, 23 de noviembre de 2021, 16:56 h (CET) El plazo de presentación de candidaturas a los FS Play -que premian los mejores títulos indie internacionales y los mejores juegos vascos – está abierto hasta el 26 de noviembre Fun & Serious, este año en su undécima edición, relanza de la mano de AEVI (Asociación Española de Videojuegos) sus galardones FS Play, en busca del título indie más innovador del panorama internacional, así como de la mejor propuesta de videojuego de factura vasca.



AEVI que lleva apoyando el festival desde su primera convocatoria, patrocina este certamen internacional de videojuegos cuya finalidad es premiar e impulsar la creatividad y la innovación en el desarrollo de videojuegos independientes. Lo hace ofreciendo tanto un apoyo económico a través de la dotación de sus premios, como garantizando la visibilidad de estos proyectos a través de reconocimiento públicos.

“Desde la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) celebramos poder estar un año más en la maravillosa ciudad de Bilbao para colaborar en otra edición del Festival Fun & Serious, con quienes siempre hemos remado en la misma dirección. Ambos trabajamos en impulsar a la industria del videojuego en España, promover un ecosistema que invite a la inversión extranjera y en dar a conocer el talento de nuestros creadores”, afirma José María Moreno, director general de AEVI.

Según el director del festival Fun & Serious, Alfonso Gómez, “es un inmenso placer contar con la alianza de AEVI una edición más del Festival. Su visión y trabajo, así como su apoyo a iniciativas como el certamen internacional FS Play, hacen crecer año a año al F&S y, por supuesto, al sector del videojuego español”



Las bases de los premios -ya en su 4º edición – están disponibles en la web del festival y prevén una dotación de 4.000 euros para el mejor juego indie -de cualquier género, temática y jugable en al menos una plataforma entre PC, consola o dispositivos móviles. La dotación para la mejor propuesta vasca es también de 4.000 euros; en este caso solo se aceptarán proyectos desarrollados por estudios ubicados en Euskadi y con el 75% de su plantilla residente en esta comunidad autónoma. El vencedor de la edición de 2020, la empresa bilbaíba EduJoy Entertnaiment con ‘Blockville’ acaba de ser adquirida por el gigante Gamer Sandbox.



El jurado de los FS Play -que estará compuesto por destacados profesionales del sector- tendrá en cuenta el diseño narrativo y artístico del juego (mecánicas, niveles, guión, world building…), así como su calidad en el aspecto sonoro, musical y de audio.

El plazo de presentación de candidaturas -que pueden formalizarse a través de este formulario online- se cierra este 26 de noviembre.





En palabras de Arturo Monedero, vicepresidente de Desarrollo de AEVI: “Esta edición del Fun & Serious es particularmente especial tras pasar un año y medio de parón en celebración de eventos presenciales. Estamos muy ilusionados con apoyar la feria y en acudir a uno de los lugares de encuentro de los agentes de nuestra industria: desarrolladores, distribuidores, estudiantes y toda la comunidad de videojugadores”.



AEVI es la principal organización del videojuego en España. Representa a más de 60 empresas y centro académicos que generan la mayoría de los puestos de trabajo del sector en España y representan el 90% del consumo del mercado español.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.