Extractos naturales que fortalecen el cabello y, además, elevan el bienestar, según AORA Health

martes, 23 de noviembre de 2021

martes, 23 de noviembre de 2021, 15:32 h (CET) El otoño favorece la caída del cabello debido a los cambios ambientales. Los buenos hábitos y el consumo de nutrientes apropiados evitan una pérdida excesiva de cabello, pero, además, el consumo de elementos como la piperina, el arándano y los polifenoles de manzana, actúan a nivel sistémico, produciendo un efecto de bienestar general La caída del cabello se considera un fenómeno normal en su proceso de renovación. Todos los días se produce una pérdida de cabellos en personas sanas, que será recuperada posteriormente, sin que sea un síntoma alarmante. Esta situación se incrementa en periodos como el otoño, debido al cambio de las condiciones climáticas.

Un cuidado apropiado, activar la circulación del cuero cabelludo e incluir en la dieta nutrientes que favorecen el fortalecimiento de cabello y uñas, son factores clave para la prevención. Pero, además, el consumo de ciertos elementos como la piperina, el extracto de arándano y los polifenoles de manzana, no solo ayudan a la salud capilar, si no que proporcionan efectos activos en el bienestar a nivel general.

Según los estudios clínicos de AORA Health, laboratorio farmacéutico español especializado en la creación de nutracéuticos de alto valor, algunas vitaminas, lípidos, aminoácidos, minerales y extractos naturales, de forma combinada, logran la prevención de la caída del cabello y el fortalecimiento del mismo, alcanzando una disminución de cabellos perdidos después del cepillado de hasta un 55%.

Sin embargo, algunos de estos ingredientes proporcionan, además, efectos beneficiosos a nivel sistémico.

La piperina, sustancia que se encuentra en la capa externa de la pimienta negra que le proporciona su sabor picante, aumenta la secreción de jugos digestivos, pancreáticos e intestinales en el organismo, mejorando la actividad digestiva del tracto intestinal y, como consecuencia, mejorando la capacidad digestiva de proteínas y nutrientes. Además, la piperina aumenta la termogénesis, es decir, el consumo de energía que el cuerpo destina a los procesos de digestión, absorción, transporte, metabolismo y almacenamiento de los nutrientes. Gracias a la piperina se acelera el metabolismo, consiguiendo que se quemen más grasas, de manera más rápida. La piperina también es muy utilizada por los deportistas, porque ayuda a la formación de la masa muscular.

El extracto de arándano, por su parte, ha demostrado mejorar la comunicación entre las células del sistema nervioso, impactando positivamente en la memoria. Además, el arándano tiene un fuerte efecto antimicrobiano y es capaz de prevenir la adhesión bacteriana a la vejiga y la colonización de una amplia gama de diferentes tipos de bacterias. El arándano tiene un efecto también antiinflamatorio, con capacidad para disminuir el edema y el dolor.

Por último, los polifenoles de manzana tienen un efecto lipídico y metabólico, reduciendo los niveles de grasas en la sangre; disminuyen la absorción de grasas e inhiben la absorción de colesterol en el intestino. La investigación in vitro muestra que los polifenoles de manzana inhiben la actividad de la lipasa pancreática y pueden evitar que la grasa se vuelva soluble, lo que sugiere que pueden retardar la absorción de grasas y promover la pérdida de peso.

AORA Health ha combinado todos estos elementos en AORA Capilar Intensivo, que ha demostrado su eficacia en estudios clínicos realizados en una muestra de mujeres durante 90 días, con una disminución de hasta un 40% de cabellos perdidos después del tratamiento y mostrando, además, una mejora significativa de la densidad y del aspecto, tanto de su cabello, como de sus uñas.

