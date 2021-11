SER o no SER consolida su liderazgo como la agencia de preferencia para la industria vasca Comunicae

martes, 23 de noviembre de 2021, 13:47 h (CET) A través de servicios de analítica y conversión, acompaña a empresas de sectores tradicionales en la captación online de clientes nacionales e internacionales La delegación comercial de la Zona Norte de SER o no SER, ubicada en Bilbao, consolida su avance como líder dentro del sector del marketing digital trabajando con más de 200 empresas industriales y de sectores tradicionales del País Vasco.

Los buenos resultados obtenidos por sus clientes durante los últimos 15 años, avalan su propuesta tecnológica y su metodología. El reto conseguido ha sido situar una actividad netamente tradicional en el entorno de Internet.

Además de llevar a cabo acciones de visibilidad en internet, la oficina comercial de Bilbao está especializada en el servicio de analítica y conversión, que permite medir y monitorizar la rentabilidad de las acciones promocionales. La principal finalidad de esta disciplina consiste en ayudar en la toma de decisiones estratégicas de una empresa para mejorar el grado de consecución de los objetivos comerciales de forma tangible y, sobre todo, buscando el retorno de la inversión.

El servicio de analítica y conversión otorga la oportunidad de conocer la interacción que realiza el usuario sobre un sitio web, de tal forma que se pueden tomar decisiones en cuanto a la mejora de su experiencia y, por lo tanto, mejorar el ratio de conversión a venta. El objetivo final es conseguir que los usuarios interactúen con un sitio web, y, en ultima instancia, se cumplan los objetivos definidos: solicitud de información, presupuesto, llamada, formulario de contacto, etc.

En palabras de Bibiana Costas, directora comercial de la zona norte de SER o no SER:

“Durante los últimos quince años nos hemos centrado en hacer ver a un sector tradicional las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías en la captación de nuevo negocio, sobre todo a nivel internacional, así como en la medición de la rentabilidad de las acciones promocionales. Nuestro éxito depende únicamente de los resultados que obtengan nuestros clientes”.

Entre los servicios de visibilidad en internet que ofrece SER o no SER se encuentran: SEO (Optimización de los motores de búsqueda) y SEM (Marketing de motores de búsqueda). Estas acciones de promoción digital tienen como objetivos la captación de nuevas referencias comerciales, el aumento de la notoriedad de marca, la mejora de la reputación online y el incremento de la relevancia del dominio de cara a una mayor visibilidad en buscadores. Asimismo, gracias al servicio de consultoría continua, basado en la monitorización y medición en tiempo real de los datos, ofrece resultados tangibles y asesoramiento a sus clientes.

Para mantenerse al día de la constante evolución de las herramientas de marketing digital, la plantilla de la empresa realiza asiduamente formaciones sobre la materia, manteniendo actualizados los conocimientos y certificados de “Google Analytics”, “Google Adwords” y “Google Data Studio”. Ser o no Ser dispone del Certificado “Partner Premier de Google”

SER o no SER, con oficinas en Madrid y Bilbao, es una agencia de marketing digital con más de 15 años de experiencia. Cuenta con la certificación Partner Premier de Google y es líder en el mercado español con más de 1.500 clientes vivos.

Su principal valor diferencial es crear proyectos de visibilidad en internet y captación de referencias comerciales mediante acciones de marketing de precisión. Además, ofrece resultados tangibles gracias al servicio de consultoría basada en la medición, control y monitorización de resultados. Su objetivo consiste en aumentar las oportunidades de negocio de sus clientes, así como convertirse en su socio tecnológico principal.

SER o no SER está especializada en empresas del sector industrial y de servicios que venden a nivel nacional e internacional.

Fuente: Servicios Periodísticos

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Avance Comunicación gestiona la comunicación de AHDB Pork en México Casual Hoteles incorpora a Francesc Holgado como nuevo CEO El Ayuntamiento de Torrelavega, primer ayuntamiento de España en usar movilidad compartida como flota Psicopartner explica cómo gestionar con éxito a la familia en Navidad Belvilla presenta sus casas únicas