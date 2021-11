Los Premios Jean-Baptiste Say ponen en valor la excelencia empresarial Son los únicos premios de carácter internacional y eurolatinoamericano que reconocen el papel de las escuelas de negocio y la formación ejecutiva Redacción

martes, 23 de noviembre de 2021, 12:13 h (CET) Los Premios Jean Baptiste Say están impulsados por la Red Business Market, Red de negocios internacional que aglutina a más de 300 agentes inversores, empresas, instituciones y corporaciones en el campo del desarrollo empresarial, emprendedor o la innovación. Cuentan además con la colaboración directa en su desarrollo de entidades como la Fundación Finnova, Vip World Events o la firma Área Financiera entre otras. Siendo Diario Siglo XXI colaborar media parther de este evento internacional.

Jean-Baptiste Say, economista francés del Siglo XIX fue el fundador en Europa de la primera Escuela de Negocios y defensor del papel del empresariado como factor fundamental en la creación de la riqueza en los territorios. Papel que el jurado de los premios quiere venir a reconocer en la figura de las diferentes categorías que serán premiadas. Así, destacan en las categorías la de mejor escuela de negocios online, presencial, propuesta de Master y Postgrado, profesor/a de referencia en el sector ejecutivo, empresa, startup, programa de emprendimiento o trayectoria empresarial.



En su Edición 2021/2022 se ha reconocido por parte del jurado a diversas personalidades , empresas e instituciones como ejemplo de excelencia empresarial e innovación. De esta forma, entre otros galardones se ha reconocido en la categoría liderazgo ejecutivoa Antonio Magraner Presidente de la Federación de Jóvenes Empresarios Iberoamericanos FIJE , en la categoría de propuesta formativa disruptiva e innovadora se ha premiado a Luis Madrid Giménez , Director de Ágora Lledó International School - Globeducate .

En el ámbito de inversión y apoyo a iniciativas emprendedoras y Startups se ha destacado el papel del MIT Enterprise Forum Spain por su propuesta de foro de inversión e impulso a los ecosistemas innovadores así como su apuesta formativa de alta calidad. En el ámbito de organizaciones empresariales iberoamericanas se ha querido premiar la iniciativa Red Internacionales de Agrupamientos Industriales, Logísticos e innovadoras que aglutina e impulsa una red de 5000 agrupamientos industriales en Latinoamérica, Europa y África. Como empresas innovadoras se ha premiado a las firmas Edipgroup - Savilcon, 3e y MarkVenture.



Como iniciativa de colaboración pública privada e impulso a los ecosistemas innovadores se ha premiado a la empresa Andorra Business, por su fuerte compromiso en el campo de la cuarta revolución industrial y tecnológica en la construcción de un ecosistema de referencia en Andorra. A estos se suman otros reconocimientos a diversas escuelas de negocios, universidades y fondos de inversión por su destacado papel en el desarrollo empresarial, emprendedor e innovador.

Para Josu Gómez Barrutia, Presidente y fundador de los Premios, “Los Premios Jean-Baptiste Say vienen a reconocer el papel fundamental de progreso y bienestar que vienen a aportar aquellas escuelas de negocios, centros de formación, inversores, empresas, emprendedores y emprendedoras que con su trabajo generan riqueza compartida en los territorios, todo ello en un mundo en cambio y transformación en el que papel de estos agentes económicos se muestra como fundamental para enfrentar con éxito las oportunidades que el siglo XXI nos deparan".







