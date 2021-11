Facelook, un tratamiento definitivo para rejuvenecer el rostro Emprendedores de Hoy

Ya es posible renovar el aspecto cansado o envejecido de la piel con un tratamiento innovador: el Facelook.

Los resultados del Facelook son visibles entre las 24 y 72 horas desde la realización del tratamiento.

La edad no es determinante para este tipo de tratamientos.

La pérdida de firmeza y la aparición de arrugas, manchas e imperfecciones se producen con los rayos solares, la contaminación, no desmaquillarse o no limpiar el rostro debidamente todos los días. La piel del rostro es una de las más perjudicadas en el día a día.

Para muchas personas es muy importante mantener su piel tersa y sin arrugas, ya que un rostro con muchas imperfecciones puede ocasionar un aspecto cansado o envejecido, con tendencia a aparentar más edad de la que realmente se tiene.

El Facelook es un tratamiento que consta de tres pasos, mediante el que se consigue regenerar la piel, recuperar el volumen perdido y eliminar arrugas marcadas e imperfecciones, dejando un aspecto más joven en el rostro.

¿En qué consiste el tratamiento? El Facelook by Clínica Tarrazo es una selección de los mejores tratamientos de medicina estética regenerativa, que trabaja de forma eficaz en los tres ejes fundamentales de la belleza facial.

Esta combinación ideada por el Doctor Tarrazo devuelve la luminosidad al rostro y regenera profundamente la piel. El Facelook está formado por 3 tratamientos, que pueden realizarse por separado o conjuntamente para conseguir un mejor efecto antiedad. El Facelook se compone de: Faceflash, Facefill y bótox.

Fase 1: Faceflash Para mejorar la calidad de la piel, el tratamiento Facelook comienza con la bioestimulación con factores de crecimiento en la piel. Este tratamiento se conoce como Faceflash y consiste en la microinyección no dolorosa de sustancias beneficiosas para el rostro, extraídas de la propia sangre del paciente.

Esta bioestimulación de la piel acelera la producción de colágeno natural y aumenta la regeneración celular.

Fase 2: Facefill El tratamiento continúa con la realización de un Facefill, que consiste en la aplicación de rellenos faciales en aquellas zonas del rostro en las que se ha perdido volumen. El relleno se realiza con gel de plasma, obtenido de la sangre del propio paciente y mejora por completo el aspecto del rostro, sin modificar la expresión ni los rasgos faciales.

Fase 3: Bótox Por último, el Facelook se completa con la aplicación de bótox o toxina botulínica. Para suavizar las arrugas más profundas, se inyectan en las zonas deseadas de la cara pequeñas cantidades de toxina botulínica. Esta toxina ocasiona que los músculos de la cara se relajen y que, por lo tanto, pierdan la expresión marcada. Al no poder contraerse desaparecen las arrugas.

De este modo, con la aplicación combinada de estos tratamientos, es posible conseguir una mejora total en la cara, con una apariencia rejuvenecida y un aspecto luminoso.

¿Cuánto duran los resultados? Los efectos del Facelook podrán apreciarse por completo entre las 24 y 72 horas después de la realización del tratamiento.

Su duración aproximada será de entre unos 4 y 6 meses, siempre dependiendo de la aplicación que se haya realizado y las características y estado de la piel de cada paciente en particular.

¿Tiene efectos secundarios? Si el tratamiento se hace correctamente, no ocasiona efectos secundarios. Por ello, en Clínica Tarrazo recomiendan que para realizarse algún tratamiento facial de este tipo se busque un profesional altamente cualificado.

La Clínica Tarrazo lleva 30 años mejorando la vida de sus pacientes y cuenta con un equipo médico de profesionales formados en tecnologías de vanguardia sobre cuidado de la piel.

Cualquier persona que comience a apreciar los efectos de la edad en su rostro y quiera disimular arrugas e imperfecciones es una buena candidata para someterse a un tratamiento de Facelook, excepto mujeres embarazadas o lactantes o personas alérgicas a alguna de las sustancias implicadas en el tratamiento.

La edad no es determinante para este tipo de tratamientos, ya que la aparición de arrugas e imperfecciones dependerá mucho de la calidad y tipo de piel de cada persona.

En caso de duda, siempre es recomendable consultar con un médico especialista. Es posible agendar una prevaloración personalizada sin compromiso, en Clínica Tarrazo, de manera online o presencial.

