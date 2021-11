Collaroy, una nueva firma de ropa Marca España Comunicae

lunes, 22 de noviembre de 2021, 15:03 h (CET) La Marca España es también un apelativo que funciona para la moda española. "Nuestra moda es embajadora de nuestra marca". Empresas como Inditex, Mango, Adolfo Domínguez o Desigual, entre muchas otras, posicionan la moda española en el retail mundial que se expande a través de sus firmas y en rangos muy distintos de precios. España tiene unos diseñadores que son figuras y que actúan en todas las pasarelas. Y en este contexto aparece una nueva firma que hace del sello Made in Spain su bandera: Collaroy Un sello de calidad

Detrás de Collaroy está Núria Hernández, fundadora y diseñadora de la marca. Núria es una mujer que sentía pasión por la moda pero que su dedicación profesional se había centrado en el sector financiero primero y después el energético. Pero cuando uno apuesta por sus sueños con pasión, tiene muchos números por triunfar. Y eso es lo que hizo. Así se fundó Collaroy en 2018 bajo un objetivo muy claro: crear piezas de gran calidad, de tejidos naturales, de corte perfecto que se puedan llevar siempre y 100% españolas, desde el diseño, pasando por los tejidos, y llegando a la confección.

La marca cuenta con diseñadores reputados, con amplia experiencia en el sector, más de 25 años, que aportan un conocimiento sobre la moda femenina transversal. El resultado son una colección de piezas con una calidad de lujo a unos precios muy asequibles. El diseño de estas prendas es el espejo del estilo propio de la fundadora y sus diseñadores, un estilo atemporal, elegante y a la vez sencillo. Sus colecciones son pequeñas, pero escogidas. Contrarios a la sobre producción actual que existe en el mundo de la moda, y al consumismo desmesurado de prendas de muy baja calidad, dan a su marca el enfoque de responsabilidad en el que creen firmemente: "No hay que producir más, hay que producir mejor".

Piezas sostenibles y 100% españolas

El equipo que hay detrás de Collaroy lo tiene claro, ellos diseñan piezas duraderas, bien hechas. Moda bonita por dentro y por fuera para mujeres de 25 a 55 años que buscan piezas:

Con tejidos de las mejores fibras : son tejidos respetuoso con el medio ambiente, fibras recicladas, vírgenes, con tintas libres de tóxicos. Con certificados OEKO-Tex, GOTs, Fairwear.

: son tejidos respetuoso con el medio ambiente, fibras recicladas, vírgenes, con tintas libres de tóxicos. Con certificados OEKO-Tex, GOTs, Fairwear. De fábricas españolas : tejidos, botones, entretelas, fornituras de papel, etc. hasta el packaging, todo de empresas españolas.

: tejidos, botones, entretelas, fornituras de papel, etc. hasta el packaging, todo de empresas españolas. Confeccionadas íntegramente en España : todos los procesos, desde el primer boceto, diseño, corte y confección son realizados aquí con una manera de trabajar muy suya, buscando la excelencia.

: todos los procesos, desde el primer boceto, diseño, corte y confección son realizados aquí con una manera de trabajar muy suya, buscando la excelencia. Con un programa solidario: son una marca sostenible y que se preocupa de las repercusiones del cambio climático. Por eso crean la colección de camisetas solidarias con ayuda a Wires Wildlife Rescue y The Koala Hospital en Port Macquarie para contribuir a salvar, curar y atender a los animales víctimas de los incendios de Australia. En la web de Collaroy se puede encontrar ropa elegante, con estampados, lisa, de colores, para todas las tallas y con las mejores caídas. Descubrir la colección de: blusas, camisas, vestidos y camisetas de edición limitada Australia.

Pero además en la tienda online de Collaroy se podrán encontrar accesorios de todo tipo: collares, pulseras y Mascarillas Heiq Viroblock (mascarillas con patente de Suiza para la eliminación de virus y bacterias, eficazmente probada contra la Covid-19).

Desde la marca invitan a descubrir la nueva colección de otoño 21/22 con las mejores blusas y camisas y los complementos más elegantes. Collaroy es la firma de moda marca España que ya está dando que hablar.

