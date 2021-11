Todo lo que debes saber para elegir el espacio de tu boda inolvidable La mayor ilusión es que todo quede perfecto y que sea una celebración mágica, no solo para los contrayentes, sino también para los invitados Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 22 de noviembre de 2021, 09:29 h (CET) Entre todos los detalles que se deben precisar al planificar una fiesta de boda, indudablemente que uno de los más importantes es el lugar de celebración. Se deben tener en cuenta algunas variantes, de tal manera que el espacio sea acorde con lo que se desea para este momento histórico.



El momento estelar en la vida de una pareja que decide formar una familia, sin duda, es la boda. Con mucha anticipación se comienza a planificar este evento, buscando que no se escape ningún detalle. La mayor ilusión es que todo quede perfecto y que sea una celebración mágica e inolvidable, no solo para los contrayentes, sino también para los invitados.

Entre los muchos aspectos que se deben evaluar, uno fundamental es el espacio en el que se va a realizar la fiesta, incluso la celebración del enlace civil y la posterior recepción.

Existen muchas opciones de fincas bodas Málaga, por eso, escoger la ideal va a depender de muchos factores, siendo el económico uno de los más importantes, así como el estilo de la celebración.

¿Cómo escoger el espacio ideal?

Es tan extensa la cantidad de posibilidades en lo que respecta al lugar de la celebración, que cuando toca seleccionar uno resulta abrumador, todo va a depender del estilo del evento. Están las alternativas más románticas, como un castillo, abadías o estructuras de época, así como los tradicionales salones de restaurantes o fincas, con hermosos salones para escoger. Pero, aparte de seleccionar el estilo y ajustarse al presupuesto que se tenga, ¿qué otros aspectos hay que tener en cuenta para seleccionar el espacio ideal? Uno de ellos es la temporada del año en la cual se tiene fijada la fecha de la boda.

Si es en verano, la pareja suele decantarse por jardines, terrazas o parques; mientras que en invierno son propicios los castillos, villas con espacios acordes o las estructuras de época. Sea cual sea la estación, será vital que haya una opción interior en el caso de que el clima no juegue a favor de manera repentina.

Tener una idea clara con suficiente anticipación de la cantidad de invitados e, incluso, la edad promedio de estos es muy importante también a la hora de encontrar un lugar. Por ejemplo, si van a asistir niños, habrá que disponer algunas áreas para su distracción.

Se debe procurar que el área de la fiesta no sea, ni muy extensa ni muy pequeña, ya que si es muy grande habrá dispersión y si es muy pequeña no será cómodo para los invitados. También se debe tener en cuenta todo lo relacionado con el estacionamiento.

Habrá que definir también todo lo relacionado con el catering, si será externo o gestionado por el mismo salón. Si es de terceros, se debe verificar que el espacio tenga las áreas necesarias para que se pueda prestar el servicio de restauración sin inconvenientes.

La comida de un convite es uno de los aspectos que más evalúan los invitados, pero otro que también cobra relevancia es el de la decoración, y en esto, la perfecta selección del espacio es indispensable. Las flores, cuadros, manteles y vajillas deben combinar con el entorno de una manera armónica.

Es importante que el lugar sea de fácil acceso para todos los asistentes y se deben revisar, además, aspectos como iluminación, acústica, privacidad, vistas y baños acordes. Esto es primordial, ya que son aspectos que ayudan a que el evento se pueda llevar a cabo con éxito.

Otros aspectos básicos

A la par de definir algunos aspectos importantes, habrá que seguir algunos consejos que también forman parte de la planificación. Contar con la asesoría de expertos, tener muy bien precisado el presupuesto y tener un plan de respaldo ante los imprevistos que se puedan presentar, son recomendaciones que no se pueden obviar.

Que haya acceso a internet, una temperatura agradable y que el salón tenga un buen mobiliario, también son variantes que se deben comprobar durante la selección del espacio ideal.

