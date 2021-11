Bodegas El Inicio, en el corazón de la Ribera del Duero Docenas de premios nacionales y mundiales acreditan la calidad de sus vinos Jaime Ruiz de Infante

viernes, 19 de noviembre de 2021, 09:36 h (CET) Se dice que Peñafiel es El Balcón del Duero. Por estos pagos son dos los ríos que bañan sus latitudes; uno grande, El Padre Duero que tiene el mismo itinerario sempiterno del Sol, de oriente a poniente, y que ha dado nombre internacional a sus vinos; y el Duratón, de sur a norte que se recrea con un paisaje festoneado de molinos, puentes y huertas.

Y a los pies de “Peña más fiel”, Monumento Nacional desde 1917, es donde se encuentra la bodega El Inicio, fundada en 2007 por tres profesionales de la viticultura que aunaron sus experiencias para conseguir vinos, no sólo de calidad sino que además se adecuasen a los gustos del consumidor provocando sensaciones y emociones. La metas que han trazado, los profesionales de la bodega, han tenido sus recompensas, como son las docenas de premios conseguidos en certámenes vitivinícolas nacionales y mundiales; los últimos: Bacchus ORO 2020 y Cathay Pacific Hong Kong Int. Wine&Spirits Competition PLATA 2020.

“Cuando uno se acerca a Peñafiel, desde la carretera, es admiración lo que nos provoca la impresionante figura del Castillo que, como vigía y protector, arropa al pueblo que se acurruca bajo su cobijo; y qué mejor nombre para el excepcional vino de autor que sale de allí: Admiración, Selección Especial”. Afirma con rotundidad el enólogo y socio fundador: Ángel Luis Margüello González.

Admiración, Selección Especial 2015 Todo un vino de autor, elaborado con uvas procedentes de viñedos centenarios de la variedad Tempranillo y exclusivamente de añadas excepcionales; meticulosa vendimia manual y transportada en cajas de 20 kg. y cuidado proceso de fermentación.



La cata Colores púrpura y cardenalicios de capa alta. Aromas especiados, frutas rojas maduras, laurel y violetas. En boca es suave, untuoso y aterciopelado, con un tanino maduro y largo postgusto que invita a platos de cuchara, creaciones de afamados chefs, asados castellanos, chuletitas al sarmiento y quesos curados asturianos.

Ficha Tempranillo 100%. Crianza en barrica nueva de roble criado en los bosques franceses. Producción muy limitada. Temperatura de servicio: entre 15 y 18º C. Se recomienda su decantación. Precio: 18,75 €.

Rivendel, Crianza 2017 Uva vendimiada a mano y seleccionada en bodega; fermentación en depósitos de acero inoxidable a temperatura controlada de 28ºC con un periodo de maceración de 21 días. Tras la fermentación maloláctica, el vino reposa durante 12 meses en barricas de roble americano y centroeuropeo, con tostado medio. Acabada la crianza oxidativa en barrica, el vino madura otros 12 meses en botella antes de su salida al mercado.



La cata Color rojo intenso, brillante y capa alta. Aromas de fruta madura, compotas, especies, balsámicos y minerales. En boca es elegante, sabroso, con tanino marcado y compleja estructura. Un largo retronasal invita acompañar pochas a la riojana, cabrito asado y quesos curados castellanos.

Ficha Variedad: 100% tempranillo. Temperatura de servicio: entre 15 y 18º C. Se recomienda su decantación. Precio: 11,95 €.

Pluma Blanca, Verdejo Ecológico Obtenido con uvas de viñedos propios plantados en la población vallisoletana de Nava del Rey, bajo criterios de agricultura ecológica: ausencia de abonos y tratamientos químicos, respetando la naturaleza de la uva Verdejo. Tres meses de fermentación en depósito, con removido diario.



La cata Tonos dorados verdosos brillantes, de capa alta. Aromas típicos de la variedad verdejo: frescura de flores blancas, manzanas verdes, hierba recién cortada. En boca se muestra equilibrado, agradable, cremoso, sabroso, ratificándose de nuevo su agradable recuerdo de frutas verdes. Un final largo que sugiere saborearlo con parrilladas de marisco del Cantábrico, verduras salteadas, arroces mediterráneos, postres golosos y tomarlo siempre en buena compañía.

