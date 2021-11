Regalos Beauty para estas Navidades Ideas para sorprender Ana Ruiz de Infante

jueves, 18 de noviembre de 2021, 10:56 h (CET) La llegada de la Navidad es siempre un momento de alegría, de ilusión, y este año más que nunca de reencuentros. En nada ya estamos inmersos en idas y venidas para buscar aquél regalocon el que sorprender a nuestro familiar o allegado más próximo. Si lo que te apetece es regalar belleza, sin duda estas ideas Beauty te ayudarán:

DYSON

Un regalo con el que seguro acertarás es la firma DYSON. Con un claro objetivo de invertir todos sus esfuerzos en el campo de la investigación, unido a un deseo de rediseñar y mejorar la tecnología de productos cotidianos, nacieron sus productos estrellapara el cuidado al cabello: la plancha Corrale, el secador de pelo Supersonic y el moldeador Airwrap.

El regalo perfecto para aquél que desea cuidar de su pelazo estas navidades la plancha Corrale, el secador de pelo Supersonic y el moldeador Airwrap se comercializarán en una edición limitada con colores azul noche místico y cobre brillante.

La inspiración del equipo de diseño de Dyson vino de los ingenieros que habían trabajado en el proyecto de un coche eléctrico de Dyson."La nueva variante de color azul de prusia y cobre había sido elegida originalmente para nuestro proyecto de coche eléctrico porque queríamos llevar el color a la industria automotriz, que generalmente está dominada por un negro aburrido", ha afirmado James Dyson, fundador e ingeniero jefe de la empresa. Los ingenieros estaban buscando una alternativa al negro, un color que, según la opinión de James Dyson, aunque sea de clase, elegante y neutro, se usa con demasiada frecuencia…



El lanzamiento de las tres tecnologías para el cuidado del cabello en su exclusiva edición navideña está disponible en la Dyson Demo Store y en dyson.es

PHILIPS

Hace unos días Philips nos presentóalgunasde sus propuestas para Navidad, entre todas mi favoritas LUMEA, que ahora llega con una nueva versión cargada de novedades. La nueva depiladora IPL Lumea Serie 9000 cuenta con tecnología SenseIQ, que se adapta al tono de la piel y elimina de forma duradera el vello corporal. Una de sus novedades es queesta serie no lleva cables, y además incorpora varios cabezales que se amoldan perfectamente a cada curva y contorno de nuestro cuerpo, por ejemplo incorpora un cabezal para la zona del rostro, otro para la línea del bikini, para la zona de las axilas y por supuesto sin olvidar el indicado para el cuerpo….

Además, la APP gratuita de Lumea te ofrece una guía paso a paso personalizada y la ayuda necesaria para que usar Lumea con total confianza.

Y ahora para facilitar la prueba de la eficacia de Lumea Serie 9000, Philips ha puesto en marcha un nuevo servicio de suscripción “Lumea Try & Buy”, para que las mujeres que quieran descubrir el funcionamiento y efectividad de Philips Lumea en la comodidad de su hogar por una cuota fija mensual desde 34,95 euros. De esta forma pueden probarla, experimentar la fotodepilación y si no están satisfechas con el resultado o simplemente quieren devolverla, pueden cancelar la cuota en cualquier momentos y Philips recogerá la máquina en su casa.



Y si estás pesando regalar un cofre “Beauty” mis opciones preferidas son:

MARIBEL YÉBENES

La firma de Belleza y Medicina Estética, Maribel Yébenes lanza una colección exclusiva y limitada de cofres de belleza con su cosmética de autor para regalar estas Navidades. Entre sus cofres me quedo con el más Premium: “MY UNIVERSO",que incluye los imprescindibles de belleza para una rutina de belleza facial nivel experto y los mejores aliados para combatir el envejecimiento.

El cofre contiene nueve productos de su cosmética de autor y se presenta en una caja -joyero reutilizable: Antiaging Supreme Infusion, Antioxidant Clenaser, Lifting Elixir Duo, Eye Cream, Gold Micelar Lotion, Lift & Neck Contour Cream, Multi-Action Intensive Mask y Revitilishing Formula.

Precio Cofre MY Universo: 550€

RITUALS

Inspirado en la sabiduría y las tradiciones antiguas de las culturas asiáticas RITUALS nos ofrece una amplia colección de productos lujosos pero asequibles para el cuerpo y el hogar. Para estas navidades os recomiendo su edición limitada “Serendipity”, una colección de productos para cuerpo y el hogar con una mezcla de aceites que despertarán los sentidos: notas verdes, florales, empolvadas….

El cofre reúne cuatro productos muy especiales: exfloliante corporal, espuma de ducha, gel de manos y vela Serendipity. PVP: 44,90€



CLARINS

Y por último no podía faltar lo mejor de la naturaleza y la experiencia del Spa Clarins para cuidar de ti y de tu piel. El SPA de Clarins contiene: un aceite corporal tonificante, un aceite facial rehidratante, un aceite de baño relajante, dos exfoliantes expertos, uno para el rostro y otro para el cuerpo, una mascarilla superhidratante y un producto de tratamiento facial que devuelve la luminosidad y el bienestar a tu piel. Aceite "Tonic" 100 ml

Plant Gold 35 ml

Exfoliante Piel Nueva100 ml

Baño de plantas "Relax" 100 ml

Fresh Scrub 15 ml

SOS Hydra Mascarilla 15 ml

Aceite de Orquídea Azul 5 ml

Neceser con motivo navideño



