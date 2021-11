Monóvar y Elche, ciudades incomunicadas

Las importantes ciudades de Elche y Monóvar están históricamente relacionadas y vinculadas: muchos monoveros se instalaron en la ciudad ilicitana y echaron raíces. Las dos poblaciones comparten la productividad del sector calzado. Por ello necesitan estar más y mejor comunicadas. Elche y Monóvar se encuentran a una distancia entre sí de 25,9 km en línea recta y a unos 30 minutos de tiempo o duración de trayecto mediante las carreteras CV-84 y CV-835. Entre ambas ciudades hay otras dos localidades: Aspe y Novelda. Antes, hace años, se tardaba casi una hora (mínimo 45 minutos) en realizar el viaje entre los municipios ilicitano y monovero y viceversa, ya que había que cruzar, atravesar las poblaciones intermedias aspense y noveldense por el centro de sus cascos urbanos, semáforos incluidos de larga espera, lo que alargaba en demasía el viaje resultando incluso pesado.

Desde que se hicieron las mejoras de las carreteras de Elche a Aspe y las rotondas-circunvalación antes de entrar a Novelda, el trayecto es más rápido, corto, fluido y cómodo: ya no hace falta atravesar ni entrar siquiera a estos pueblos, lo cual es es una mejora sustancial. Sin embargo, el excelente estado del pavimento de la carretera de Elche a Aspe compuesta de varios carriles y rotondas en ambas direcciones con reducción y ensanche de viejas curvas cerradas peligrosas junto al buen estado del tramo recto entre Aspe y Novelda con sus rotondas, chocan con el pobre y lamentable aspecto del suelo del tramo de Novelda a Monóvar: parches chapuceros, arcenes desdibujados, desniveles, bordes imperfectos, estrechez de los dos únicos carriles de ida y vuelta, y curvas cerradas muy peligrosas.

Desde Elche a Novelda la carretera fue renovada, modernizada, actualizada, mejorada; el tramo de Novelda a Monóvar está prácticamente igual que hace 50 años, tan solo unos parches. Si salimos de Monóvar hacia Pinoso, desde la última rotonda donde se inicia la carretera (prolongación del Paseo de Ronda), a la salida del barrio de la Venta de Blay cercano a la pedanía de La Pedrera, cuando iniciamos el trayecto vemos que la calidad del asfaltado es magistral, que la anchura de la vía es fabulosa, que no hay parches, que los carriles están bien marcados, que el tramo es recto (la única pega es que hay que implantar rotondas para reducir los accidentes por exceso de confianza de los conductores).

Es tercermundista y discriminatorio que el tramo intermedio entre Novelda y Monóvar esté igual que antiguamente (siguiendo el trazado del viejo camino de tierra y polvo que los carros de animales realizaban entre las dos ciudades) manteniendo precario estado y pésima calidad.

El trayecto total que resulta desde Elche a Pinoso tiene dos tramos buenos (el inicial desde Elche a Novelda y el final de Monóvar a Pinoso) y uno malísimo que es el intermedio de Novelda a Monóvar, no habiendo continuidad cualitativa en todo el trayecto, notándose los cambios y contrastes entre cada uno de los tres tramos o segmentos. Como un bocadillo o sandwich de muy buen pan a los lados y en el centro una pobre y mísera carne.

La Diputación Provincial, los Ayuntamientos de Novelda y Monóvar así como la Conselleria y el Ministerio competentes (de Obras Públicas) deberían tomar cartas en el asunto, aprobar y ejecutar la integral remodelación del tramo de carretera entre Novelda y Monóvar para reducir alguna curva molesta y peligrosa, igualar o rasar el nivel del suelo, mejorar el asfaltado, ampliar la calzada y ensanchar los carriles, ubicar arcenes y rotondas, etcétera. Así se equilibraría todo el trayecto Elche-Pinoso igualándose todos los tramos. Y tanto Novelda como Monóvar dejarían de tener una carretera tercermundista, precaria, de segunda clase y de inferior categoría que sus localidades vecinas. Hasta la carretera interurbana comarcal entre Elda y Monóvar es de suma calidad, amplia, de asfalto nuevo, con rotondas y bastante recta. Fue totalmente remodelada. El único tramo que no ha sido remodelado es el Novelda-Monóvar. ¿Es que estas ciudades son de inferior nivel? No se merecen una pobre carretera. Son localidades importantes.

Pero esto no es todo. Si antes me he referido al aspecto de la carretera Novelda-Monóvar, ahora me voy a referir a los sistemas de transporte público y sus combinaciones, a cómo llegar desde Elche al pueblo natal de Azorín, con o en qué medios. Lamentable y sorpresivamente, no existe combinación directa de la ciudad ilicitana a la localidad monovera: es imposible ir directamente de Elche a Monóvar tanto en autobús/autocar como en tren.

A estas alturas del moderno y tecnológico siglo XXI de globalización resulta paradójico esto. Hay autobuses directos de Elche a Aspe y de Elche a Novelda. Hay autobuses directos de Aspe y Novelda a Monóvar. Hay autobuses directos de Elche a Elda/Petrer, pero no los hay directos de Elche a Monóvar. Si un ilicitano quiere ir a Monóvar tiene que coger un autobús que le deje en Aspe o en Novelda, esperar un tiempo (hay intervalo de espacio de tiempo de espera) y subirse después a un autobús interurbano que le lleve a Monóvar. La diferencia y la espera entre los dos autobuses puede ser de horas. La duración hasta llegar a Monóvar es larga. Curioso e injusto y discriminatorio. Anacrónico, como si estuviéramos en el siglo XIX o a mediados del siglo XX. Esto me recuerda antaño cuando no se podía ir a ninguna ciudad no capital de provincia directamente, tan solo con combinaciones y transbordos usando dos o más medios de transporte (varios autobuses, autocares, trenes).

Si ciudades como Aspe y Novelda sí que tienen autobús directo a Monóvar (también lo hay directo entre Elda y Monóvar), ¿por qué Elche no lo tiene, por qué no se puede ir directamente de Elche a Monóvar sin transbordos, sin combinaciones? Podría existir una línea que hiciera la ruta Elche-Aspe-Novelda-Pinoso. En un mismo autocar, de forma directa, con sus paradas en cada una de estas ciudades. Esta línea o ruta vertebraría el sur de la provincia con el interior (noroeste) a lo largo del cauce del Vinalopó, vertebración territorial entre tres comarcas provinciales: alto, medio y bajo Vinalopó. ¿Se lo imaginan?

Monóvar está bien comunicada por el noroeste (desde Pinoso) y por el este (desde Elda) con buenas carreteras y líneas directas de autobuses. Por el contrario está mal comunicada con pésima carretera (Novelda) e inexistente línea directa de autocar desde el sur (Elche). Por eso, Monóvar y Elche, Elche y Monóvar, tanto monta, monta tanto, son dos ciudades importantes mal comunicadas doblemente: mala carretera y falta de autocar directo. Injusto y lamentable.