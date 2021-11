Nace Asottech, una nueva asociación formada por las escuelas tecnológicas "Es una oportunidad de generar mejores y más profesionales tech, en el marco de promoción de los fondos Next Generation y en una Europa Digital" Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 17 de noviembre de 2021, 12:01 h (CET) Las escuelas tecnológicas y de formación en competencias digitales se han unido en Asottech, una nueva asociación presentada este miércoles, que nace con 14 miembros. El objetivo de la asociaciones es el reconocimiento de modelos educativos innovadores y el incremento de oportunidades a través de políticas públicas y acceso a la financiación para futuros profesionales, según un comunicado.

El presidente de la asociación, Juan Riva, ha destacado también la labor de promoción del trabajo de estas instituciones educativas para dar a conocer su impacto positivo en la sociedad. Entre sus integrantes, se encuentran empresas como The Bridge, Ironhack, Codenotch o 4Geeks Academy.

"Hay una oportunidad de generar mejores y más profesionales tech, en el marco de promoción de los fondos Next Generation y en una Europa Digital (Plan de Educación Digital 2021-2027). Urge que España se suba al tren para que no se quede a la cola de países tech, la oportunidad es enorme", ha recalcado Riva.

