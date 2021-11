El kit de iluminación LED que los creadores de contenido estaban buscando Comunicae

martes, 16 de noviembre de 2021, 16:19 h (CET) AVisual SHOP acerca a los creadores de contenido el kit de iluminación LED definitivo para sus streamings y meetings online. Este nuevo formato, indiscutiblemente self-made, ha llegado para quedarse y revolucionar la televisión, el entretenimiento y las videoconferencias Hoy en día, la iluminación representa uno de los grandes desafíos para la mayoría de creadores de contenido. En espacios exteriores, la luz natural se convierte en un buen aliado. Sin embargo en interiores conseguir la calidad de luz deseada no es tarea fácil, por lo que cada vez adquiere mayor importancia contar con los equipos necesarios. Una mala iluminación no pasa desapercibida a los ojos del consumidor y puede acabar provocando que este pierda el interés.

Para resolver esta cuestión, AVisual SHOP lanza su nuevo producto para los creadores de contenido que producen su propio contenido para las actuales plataformas de streaming líderes en el sector como Youtube, Instagram o Twitch; el kit de iluminación Cineroid DL50.

Formado por dos paneles LED plegables de 25W cada uno, permite controlar ambos de forma individualizada desde su compacto dimmer, incluido en el kit. Con él podrás controlar la intensidad y la temperatura de color (2700K~6500K) para adaptar la iluminación a cualquier escenario, porque que no todos los directos son iguales. Estos se conectan al dimmer a través de cables RJ4 de hasta 3 metros de longitud e incluyen difusores en ambas ventanas.

Su cuerpo plegable de robusto metal garantiza su durabilidad frente a posibles viajes y transportes. Su sujeción, basada en pinzas de alta rigidez, se adapta a cualquier soporte y cuenta con rótulas 360º para enfocar aquello que realmente importa. Para mayor tranquilidad, estos focos LED son anti parpadeo para asegurar la calidad de tus transmisiones o videoblogs.

Todo ello, hace que este kit se convierta en una de las mejores herramientas de iluminación actuales, además de dar respuesta a las necesidades de los creadores de contenido más exigentes.

Para más información, visitar ahora www.avisualshop.es.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.