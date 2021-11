​Aberración de la OEA contra el pueblo de Nicaragua

Ningún gobernante, imperio, organismo capitalista, de Ningún tipo, tiene potestad de ejercer intromisión en los asuntos internos de los pueblos, a estos se respetan. En nuestro caso, Nicaragua, lo que hizo La OEA, con la carta emitida "desconociendo" nuestras elecciones para presidente y diputados, celebradas el 7 de noviembre 2021.



Deberían estar claro estos, que, ninguno de los mencionados, puede estar violando los derechos de la comunidad votante y del pueblo en general. Es una bajeza la pronunciación de la OEA., desconociendo las elecciones en Nicaragua. Que recuerde este organismo de carácter-ONG., organismo no gubernamental-, que esa no es su facultad.

Las características y/o facultades importantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) son los siguientes: afianzar la paz y la seguridad del Continente; prevenir las posible causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de las controversias que surjan entre los "Estados Miembros"; organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión; procurar la solución de los problemas políticos Jurídicos y económicos que se susciten entre ellos, y promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural. ¿La OEA., se ha pronunciado contra las invasiones que EE.UU ha hecho a muchos países del mundo?, ¿dónde quedó su humanismo diplomático?

La OEA., no es la Corte Internacional de Justicia de la Haya (CIJH), la cual si tiene plenos poderes para actuar, y que sus resoluciones-sentencias-, son de ineludible cumplimiento, mientras tanto, lo que la OEA., resuelva, no tiene carácter de ley, es una resolución administrativa, que no tiene fuerza de ley coercitiva, porque no son tribunal de justicia internacional.

por ejemplo. El caso de Cuba. Fue excluido de la OEA., desde hace muchos años..., empero, Cuba sigue existiendo. Esto, es una prueba fehaciente que, no es necesario ser miembro de la OEA., para continuar existiendo. En todo caso, hay que, tener cuidado, que, este organismo no gubernamental, lo que está haciendo actualmente con Nicaragua, es hechando leña al fuego, para que arde en llamas nuestra sociedad nicaragüense, no ladren desde afuera. Nuestro pueblo es sabio y pensante, porque lo menos que quiere es guerra.

Veamos. En el trigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General, realizada del 1 al 3 de junio de 2009 en San Pedro de Sula (Honduras), en su Resolución AG/RES. 2438 (XXXIX-O/09) señala que la Resolución VI adoptada el 31 de enero de 1962 en la Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la cual se excluyó al Gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano, queda sin efecto en la Organización de los Estados Americanos; a partir de esa fecha quedó sin efecto dicha exclusión, pero Cuba no se ha reincorporado, porque con el trascurso del tiempo, se es bien sabido que la OEA., es un organismo más de los muchos existentes en el mundo, de otro tipo.

A la OEA., se le olvidó que las elecciones referidas fueron observadas por personalidades que vinieron de muchos países del mundo a nuestro terruño, y emitieron sus opiniones acorde a la realidad, eso no lo pueden omitir, y que sólo ellos en obediencia al o los imperios mundiales capitalistas se han pronunciado erróneamente sin tener fiel conocimiento de causa, ¿cuáles son las pruebas contundentes que tienen? ¿acaso la OEA, estuvo presente en Nicaragua para emitir criterios de nuestras elecciones? A lo mejor, hasta podrían desaparecer como organismo no gubernamental, por inducir a la anarquía sutilmente, de ello la Corte Internacional de Justicia de la Haya se puede encargar.

Y, otro detalle, importantísimo, "la OEA" está para resolver conflictos entre las naciones, no para resolver los conflictos entre un pueblo y el gobierno de turno, de esto se encarga las leyes de cada país, no simples organismos no gubernamentales, como la OEA. Hago una pregunta a la "OEA"., ¿por qué no se ha puesto de acuerdo con el gobierno de Nicaragua para que el imperio de los EE. UU pague la deuda al pueblo nicaragüense, por los daños y perjuicios ocasionados por auspiciar la contrarrevolución en los años 80. Existe una sentencia dictada por la CIJH. Gracias, a este imperio, tuvimos miles de muertos, heridos y, mutilados. A esas buenas obras se debería prestar la "OEA", y no estar lanzando leña al fuego. Sean más diplomáticos.

Por tanto. El gobierno de Nicaragua, y la mayoría del pueblo pueden interponer formal acusación ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, contra la “OEA” por estar sutilmente induciendo, incitando a una anarquía de pueblo contra pueblo.