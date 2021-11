Bėyo Beauty, el centro estético en Barcelona que apuesta por el concepto de belleza inclusiva Emprendedores de Hoy

En la actualidad, los hombres también se cuidan y cada vez más acuden a centros de belleza o solicitan asesorías estéticas para mejorar su apariencia personal y potenciar su atractivo. De este modo, rompen con los estereotipos en los cuales se cree que la “masculinidad” no se puede combinar con los tratamientos estéticos.

Bajo un concepto innovador que promueve la igualdad en el cuidado facial y estético nace Bėyo Beauty, un centro de belleza inclusiva en Barcelona que ofrece tratamientos faciales y corporales para pieles masculinas y femeninas. En sus instalaciones, los pacientes podrán disfrutar de las técnicas y productos más avanzados del sector de la estética, que garantizarán tanto a hombres como a mujeres un bienestar total.

Bėyo Beauty potencia la belleza inclusiva Bėyo Beauty es un centro de estética diferente que desde sus inicios ha conseguido cambiar los paradigmas de la belleza. Les encanta lo natural, lo original y auténtico, por eso dejan atrás cualquier tipo de inseguridades y cánones sociales que digan que los hombres no necesitan cuidar su apariencia física.

En Bėyo, más del 40% de sus clientes son hombres, quienes acuden al centro de belleza como mínimo una vez al mes para aplicarse diversos tratamientos para la piel. Esta realidad demuestra que la concientización hacia el cuidado de la salud facial masculina es todo un hecho y que la estética no es una cuestión de sexo.

El equipo de profesionales de Bėyo Beauty, comprometido con innovar en el sector estético del país, ofrece una gran variedad de productos y técnicas faciales y corporales para ellos. Uno de los más solicitados y que resuena actualmente mucho en el mercado de la belleza masculina es el Be Essential Care For Men, un tratamiento facial que limpia e hidrata los tejidos, aportándole a la piel un efecto mucho más luminoso, joven y sano.

También ofrecen servicios de depilación con láser de diodo. Este tratamiento elimina el vello grueso del hombre y retarda su crecimiento. Esta novedosa tecnología es totalmente indolora, gracias a su efecto frío y es apta para todo tipo de pieles, incluso las bronceadas.

Todos los servicios de Bėyo Beauty son personalizados e incluyen acompañamiento de los especialistas, por lo que los resultados son seguros y garantizados. Para acceder a cualquiera de los tratamientos que ofrece Bėyo Beauty, los clientes pueden acudir a su sede física ubicada en la Gran Vía de les Corts Catalanes, 649, Barcelona, o agendar una cita a través de su página web oficial.

El nuevo concepto de belleza que ofrece Bėyo Beauty Bėyo Beauty se ha convertido en uno de los centros de belleza de referencia en el sector estético barcelonés, al haberle dado la vuelta al concepto de la belleza con su lema Genuine Beauty. Su propósito es lograr que tanto hombres como mujeres dejen todas sus limitaciones atrás para que se sientan más seguros y felices cada día gracias a sus diferentes tratamientos.

La estética cuenta, a día de hoy, con un espacio único en el corazón de Barcelona, donde sus visitantes se sentirán cómodos, libres y en plenitud, mientras reciben el trato y la atención que merecen por parte de un gran equipo de profesionales con experiencia en el sector.

