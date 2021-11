La startup de robótica autónoma UM Autonomous Systems cierra una nueva ronda de inversión Comunicae

miércoles, 10 de noviembre de 2021, 16:52 h (CET) La startup británica UM Autonomous Systems («Unmanned Life»), ha anunciado hoy una inversión de una ronda liderada por Telus Ventures (Canadá), el segmento de inversión estratégica de la empresa de tecnología de comunicaciones Telus Corporation, y Wayra, el hub de innovación abierta de Telefónica. Otros de los inversores principales son Venionaire Capital, Jota2Group, MOTEC Ventures y Alpere Capital UM Autonomous Systems, fundada en 2021, ha expandido los límites de la tecnología y la marca Unmanned Life (creada en 2015). Con el apoyo de su software de Inteligencia Artificial, la tecnología puede escalar en el despliegue de grandes flotas autónomas y flexibles de robots y drones. La plataforma de Unmanned Life despliega, controla y orquestra múltiples tipos de robots que se conectan a través de diferentes redes, como WIFI, 4G y 5G.

Esta interoperabilidad de red es clave, en particular en entornos industriales donde la conectividad es fundamental para preservar la integridad de los sistemas de TI. La plataforma actúa como un cerebro inteligente central desencadenando el pleno potencial de robots en empresas, al habilitar aplicaciones autónomas para industria 4.0 y ciudades inteligentes. La conexión 5G hace que todos los procesos fluyan de una manera más rápida, con mayor precisión y menor latencia, mejorando así la velocidad en las que las aplicaciones pueden funcionar y desbloquear valor para el sector empresarial.

“Estamos entusiasmados con esta inversión, es una muestra de confianza y credibilidad muy importante para la empresa y todo el equipo. Trabajar con compañías líderes como TELUS Ventures y Telefónica acelerará nuestra salida al mercado y hará realidad nuestra intención de convertirnos en la plataforma de software para la orquestación fluida de la robótica autónoma. La inversión respaldará nuestros esfuerzos para construir y desarrollar una ambiciosa estrategia de producto que liberará todo el potencial de los robots en las empresas y las ciudades”, ha explicado Nicholas Zylberglajt, director general de UM Autonomous Systems Ltd.

Según declaraciones de Mario Mele, vicepresidente de Estrategia Corporativa de Telus Ventures, “Telus Ventures se centra en facilitar un ecosistema de innovación asociándose con empresas disruptivas y que transforman el mercado en etapas tempranas y tardías de desarrollo, especialmente soluciones que potencian las redes superiores 4G y 5G de Telus. La capacidad de permitir el despliegue y la orquestación de flotas autónomas de robots y drones a través de la plataforma de software de IA de Unmanned Life tiene el potencial para impulsar la rentabilidad y otros beneficios para nuestros clientes empresariales que, durante la próxima década, influirán en la transformación de sus negocios y de la sociedad en general”.

“Estamos muy contentos de invertir en Unmanned Life, creemos que puede convertirse en un actor clave en el mercado global de la robótica autónoma, cuentan con un equipo con mucho talento y una tecnología que puede cambiar las reglas del juego. Los drones y los robots necesitarán un buen software, inteligencia artificial y un ecosistema sólido de alianzas para crecer, es ese sentido estamos encantados de poderles ayudar a escalar junto con Telefónica. Gracias a nuestros conocimientos de conectividad y a nuestros logros en la introducción de nuevos productos en el mercado, estamos convencidos de que podemos ser un socio capaz de llevar esta tecnología al siguiente nivel. También es una gran noticia que trasladen su centro tecnológico a Barcelona y que tengan previsto crear más puestos de trabajo cualificados en la ciudad, clara muestra de que Barcelona es capaz de atraer el mejor talento internacional, lo que nos enorgullece enormemente”, ha declarado Marta Antúnez, directora de Wayra Barcelona.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La pandemia dispara el absentismo en Construcción, Industria y Servicios, según Adecco Chocolate negro y diabetes ¿es posible su consumo? Expertos de Pacari resuelven la duda "Tenemos que escribir sobre crímenes aunque nos duele" La startup de robótica autónoma UM Autonomous Systems cierra una nueva ronda de inversión Cómo obtener un préstamo al tener deudas pendientes según MiBilletera.info