Nerja Centro defensor del comercio local durante las fechas navideñas Comunicae

miércoles, 10 de noviembre de 2021, 13:23 h (CET) Al igual que en 2020, la ciudad de Nerja apuesta por el turismo local durante esta época de gran consumo en todo el mundo La Asociación Centro Comercial Abierto de Nerja, se creó para impulsar aquellas zonas de la ciudad que sufran de situaciones como la despoblación, el deterioro o la competencia de las grandes superficies. Por ello, Nerja-Centro apoya la necesidad de movimiento económico en los pequeños negocios. En navidad el consumo de productos se dispara cada año debido a la conocida tradición de regalar a los más allegados. En España este acontecimiento se producía en la ansiada noche de Reyes Magos, pero desde hace varias décadas se han adquirido nuevas costumbres procedentes de países como Estados Unidos. Ahora, en muchas casas, se reciben regalos también la madrugada del 24 de diciembre, con motivo de la llegada de Papá Noel, algo que nace en este país anglosajón y que se ha introducido en la comunidad de manera muy solvente.

Por ello, y sabiendo que pronto los ciudadanos de Nerja empezarán a adquirir diferentes productos para regalar a sus amigos y familiares, Nerja-Centro, propone impulsar el comercio local para ayudar a los vecinos del municipio malagueño. Han creado una cuenta de Instagram en la que se puede ver todos los servicios disponibles, desde zapaterías, belleza, electrodomésticos e informática, ropa, etc. De esta manera se puede revisar, de un simple vistazo, dónde comprar aquello que tanto se busca durante estos meses y, además, solidarizarnos con ellos evitando las grandes superficies que tanto facturan en estas fechas.

De igual manera, si los ciudadanos están pensando hacer comidas navideñas de empresa, amigos o familiares, también podrán encontrar una gran variedad de bares y restaurantes situados en el mismo municipio, ya que la intención es dar a conocer diversos ámbitos: comerciales, urbanísticos, jurídicos, económicos, etc.

Una gran iniciativa en una época del año donde el consumo se dispara, pero que por la crisis de la COVID-19 se verá afectada en gran medida. En 2020 se estimó un descenso de las ventas en Navidad de aproximadamente un 20% con respecto a 2019, y teniendo en cuenta el panorama actual de crisis en el país con el incremento por encima del precio de las materias primas y del transporte marítimo, las cifras no se prevén mucho mejores para este año 2021. Por ello es importante colaborar, y qué mejor manera que hacerlo que con los vecinos y vecinas de Nerja.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.