El Congreso Internacional de Logística analizará los retos y desafíos del sector Líderes internacionales del sector logístico, industrial y de inversión se dan cita en Ciudad Real en un evento híbrido que reunirá a más de 100 representantes empresariales Josu Gómez Barrutia

martes, 9 de noviembre de 2021, 10:00 h (CET) Fijar estrategias, generar alianzas y analizar los retos pero también las oportunidades del sector logístico e industrial serán los objetivos de un congreso internacional que de manera digital y presencial reunirá en su programa a diferentes líderes de estos sectores y organizaciones empresariales. Todo ello en torno a temas de interés estratégico como la innovación en la cadena logística e industrial, los procesos de internacionalización en el sector, las tendencias de la inversión en estos campos o la apuesta por la sostenibilidad.

La inauguración del Congreso Internacional de Logística, Industrias, Empresas e Inversión correrá a cargo de la alcaldesa de Ciudad Real Eva María Masias , el Presidente del IMPEFE Pedro Maroto, el Presidente de la Red de Espacios para la Inversión Logística e Industrial Francisco Lozano y el Presidente de la Federación de Empresarios de Transporte de Castilla La Mancha (FETCAM) y Presidente de la Asociación Provincial de Transporte de Mercancías de Ciudad Real (ATM) Carlos Marín de la Rubia.



El congreso que se desarrollará durante el próximo jueves 11 de Noviembre en el Salón de Actos del Museo Quijote de Ciudad Real , volverá a posicionar a esta ciudad manchega en el epicentro empresarial e innovador, no por menos a lo largo de esta jornada referentes empresariales como el Presidente de la Red Internacional de Agrupamientos Industriales , Logísticos e Innovadores Rodolfo Games, Vicepresidente de la Asociación Española de Transporte Juan Manuel Martínez Mourín, el Consejero Delegado de la firma de inversión internacional de Real Estate Mariano Capellino , el Presidente de la Asociación para El Desarrollo de la Logística Pablo Boix, el Presidente de la Red de Espacios para la Inversión Logística e Industrial Francisco Lozano, el Vicepresidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Transporte de Mercancías de Ciudad Real José Luis Ruiz Heras.



El Vicepresidente de las Cámaras de Comercio e Industria de Mercosur Alfredo Amingorena o el Director General de la Fundación Finnova de Bruselas Juan Manuel Revuelta entre otros ponentes internacionales. Todo ello, en un evento que llega en un momento en el que la crisis de las materias primas estará presente en las diferentes mesas redondas, paneles y conferencias que a lo largo de la jornada se desarrollaran en este congreso.

En el campo de la innovación y la inversión económica para procesos de desarrollo empresarial y emprendedor en los campos de la logística y la industria destaca la presencia de líderes como el Presidente de la Red Alastria Miguel Ángel Domínguez, el inversor británico Tom Horsey o el norteamericano que fuera Vicepresidente de SITA y actual referente en el campo de la inversión logística e innovadora Alex Covarrubias entre otros.

Además se darán cita en este congreso firmas como Área Financiera, Mox y Tboxds entre otras. El evento con emisión digital en streaming a través de la web oficial www.redinternacionalagrupamientosindustriales.com es de acceso gratuito previa inscripción a través de la web oficial del IMPEFE Evento Congreso Logística - IMPEFE o bien mediante la propia web de la Red Internacional de Agrupamientos Industriales.

Sobre el Congreso Internacional de Logística, Empresas e Inversión El Congreso Internacional de Logística, Industrias, Empresas e Inversión es un un foro internacional híbrido que impulsado por la Red Internacional de Agrupamientos Industriales, Logísticos e Innovadores, la Red Espacios para La Inversión Logística e Industrial, el Ayuntamiento de Ciudad Real y el IMPEFE tiene como objetivo analizar los retos del sector, generar oportunidades de inversión en estos campos y la creación de espacios de networking y alianzas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Congreso Internacional de Logística analizará los retos y desafíos del sector Líderes internacionales del sector logístico, industrial y de inversión se dan cita en Ciudad Real en un evento híbrido que reunirá a más de 100 representantes empresariales COP26: el poder de la gente contra los dinosaurios de los combustibles fósiles El Reino Unido, anfitrión de la COP de este año, ha establecido requisitos de ingreso que están resultando insuperables para muchos activistas Acción contra el Hambre: "Esta vez el hambre no se detendrá en los países menos desarrollados" El informe “Cambio climático: Una crisis en ciernes” está siendo distribuido estos días a los responsables políticos mundiales reunidos en la COP26 COP26 en las redes: consideran que el mundo “está a tiempo” de revertir catástrofes Obtienen especial viralidad las declaraciones de Biden acerca de “convertir la crisis climática en una oportunidad, que creará millones de empleos” ¿Revivir alguna forma de nueva Confederación Peruano Boliviana? Los gabinetes en pleno de los Gobiernos de Perú y Bolivia se han reunido en La Paz. Por primera vez en ambos países hay presidentes izquierdistas de raigambre popular