Las ventajas de los cursos mensuales de defensa personal femenina de Mugendo

lunes, 8 de noviembre de 2021, 13:30 h (CET)

La escuela de artes marciales en Barcelona Mugendo ha sumado a su sistema de formación los cursos mensuales de defensa personal femenina, diseñado para aquellas mujeres que desean aprender a defenderse en situaciones de peligro. A través de su enseñanza, esta escuela especializada en el arte marcial Mugendo pretende incrementar la seguridad personal generando un impacto positivo a nivel físico y mental. Cualquier persona puede acceder a sus cursos mensuales para aprender a huir o reaccionar de forma oportuna ante una situación de peligro y aprender cómo actuar ante una situación de riesgo.

Cursos mensuales de defensa personal femenina Las mujeres constantemente están expuestas a peligros donde es necesario saber cómo defenderse. Contar con los conocimientos adecuados de defensa personal puede hacer una gran diferencia en este sentido. Pensando en esto, la escuela de artes marciales Mugendo ha decidido llevar a cabo mensualmente cursos diseñados para enseñar a las mujeres las técnicas de defensa necesarias para saber cómo actuar adecuadamente ante situaciones que pongan en riesgo su integridad física. Las clases consisten en calentamientos y estiramientos, ejercicios para mejorar las técnicas marciales, defensa personal (agarres, movimientos, puños, patadas, etc.), ejercicios con el saco de boxeo, trabajo en parejas y, por último, trabajos funcionales de alta intensidad. Por ejemplo, el cardiobox, golpes al saco, burpees, etc.

Los cursos mensuales de defensa personal femenina representan la base que necesitan para poder controlar el miedo y ofrece a las mujeres la seguridad que necesitan frente a un posible ataque.

Amplia oferta de cursos mensuales de Mugendo Además del curso mensual de defensa personal para mujeres, la escuela también ofrece cursospara niños de Antibullying, donde los más pequeños pueden aprender las técnicas de artes marciales especial en defensa física y verbal para utilizarlas de manera profesional ante una situación de peligro. Estos cursos están planificados para dar tanto a los hijos como a los padres el apoyo que necesitan. Han estado diseñados por psicólogos, pedagogos y artistas marciales con la finalidad de mezclar el deporte y la enseñanza.

Tanto el curso para mujeres como para niños, permite a los estudiantes aprovechar los beneficios que tiene el practicar Mugendo. La práctica de este arte marcial les permitirá ejercitar los músculos del cuerpo, aumentar la fuerza y mejorar los reflejos. Mugendo también ayudará a mejorar la coordinación, la agilidad, flexibilidad y potencia corporal, gracias a la combinación de ejercicios que involucran el movimiento de piernas y brazos, así como la práctica de ejercicios de defensa que automatizan la respuesta ante posibles ataques.

Las opiniones de Mugendo son excelentes a nivel general, gracias a su gran trabajo, su constancia y su enfoque educativo en la formación de futuros artistas marciales.

Además de realizar estos cursos en cualquiera de sus escuelas en Barcelona, Mugendo también ofrece la posibilidad de llevarlos a cabo en empresas, colegios y asociaciones de mujeres. Todo esto con el objetivo de que cada vez más personas puedan prepararse física y mentalmente para protegerse ante ataques y abusos.

