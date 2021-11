Estimados lectores recientemente ha sido publicado «El ARCOÍRIS DE MIS DESEOS INSACIABLES» de Osiris Valdés, bajo el sello editorial: «Universo de Letras» del grupo «Editorial Planeta». Una fascinante obra que cuenta con un despliegue de sensualidad y erotismo. Suspense, ficción e historia están entrelazadas. Ambientada principalmente en París años 20 en «La Belle Époque» y Hollywood siglo XXI. Una novela que viaja entre tiempos por distintas épocas, ciudades y países, acomodaticia a un guion cinematográfico; con dominio impresionante de un lenguaje exquisito que transmite una infinidad de sensaciones traspasando el papel y penetrando en la hondura del alma, sumergiendo al lector en la magia original de este maravilloso libro que está recibiendo una excelente aceptación y destacando por su difusión y lanzamiento en los medios de prensa.



Desde la primera palabra Osiris logra encandilarnos con su ágil pluma; una obra excelentemente narrada. El trabajo de documentación es extraordinario, lo que hace que nos traslademos, recreándonos cada uno de los escenarios en los que transcurre la novela. La aventura de Francesca, protagonista principal, recorre medio mundo donde se integra en situaciones históricas reconocidas, entre intriga, misterio y compromisos que marcarán una era. Será la actriz fetiche del gran director de cine, productor y guionista británico Alfred Hitchcock. La autora aprovecha con ingenio la situación política y social de los distintos periodos de la historia para pasearnos a Francesca; mostrándonos múltiples personajes bien dibujados, con protagonismo y trasfondo amoroso en los que se enfrentará a reencuentros, algún que otro trabajo arriesgado y muchos sentimientos.

Un libro para disfrutarlo, muy recomendable, con una narración que atrapa. Consta de 220 páginas estructuradas en cinco secciones, organizadas con frases descriptivas de los capítulos dependiendo del epílogo, narrado por la protagonista de la historia. Para la imagen de portada la autora posó, inspirada y en homenaje a la famosa foto de Collette, (la novelista que escandalizó a la sociedad parisina). Mediante una amena charla telefónica le pregunté a Osiris: La protagonista principal de la novela, (Francesca) experimenta disforia de género, tratando el tema transgénero. ¿Qué te motivó a crear un personaje con estas características?

Osiris:—“Quería abordar un relato de actualidad, que viaja entre tiempos. Sabemos que París en los años 20 era la ciudad del encanto, de las fiestas y del amor libre. Epicentro de todos esos artistas que dejaron marcadas sus huellas y su legado en la historia; la capital de moda de la cultura europea. Donde toda la bohemia se reunía y coincidía. Existía liberación sexual, porque París tenía siglos de avance por delante de otras culturas y no había una ley reprimiendo la homosexualidad. La bella Francesca sufre porque desea ser una mujer, ella siente que es una mujer, y sabe que Letot aunque reconoce sin antifaces la relación ante los ojos de la bohemia y de sus muchos amigos, tan perversos e influyentes como él, jamás la reconocerá ante los ojos de su familia. Así que su vida se resume a envolverme escurridiza y seductora en la noche de París; rodeada de luces, espectadores y del aroma a humedad, del humo y la astucia que se conformaba en el ambiente del cabaret «Moulin Rouge» la persona que me inspiró, me motivó a crear el personaje de Francesca es mi gran amigo de la infancia Ismael Borges, gran artista y performer. «EL ARCOÍRIS DE MIS DESEOS INSACIABLES» es un libro que apoya la campaña contra la homofobia”.

Después de las maravillas que os he contado de esta magistral obra y de la respuesta tan interesante y profunda de Osiris a mi pregunta, os comparto en exclusiva un fragmento de la novela, para dejaros con la miel en los labios y que salgáis corriendo a haceros con un ejemplar; como preámbulo de la entrevista a su prologuista «Fernando Alonso Barahona» escritor, abogado y analista cinematográfico; gran referente de la actual crítica fílmica española, autor de una amplia y variada producción literaria y ensayística (con más de cuarenta títulos publicados).

—Aquella parecía una noche tranquila, por el Boulevard Montmartre del siglo XX; yo merodeaba distraída como de costumbre. De un momento a otro en la distancia apareció la imagen de un niño frente a mí, señalándome el camino hacia una antigua tienda de lámparas, indicándome que me dirigiera hacia allí, de repente el niño desapareció. Al entrar en aquella tienda, una de las lámparas irradiaba un destello tan potente que nubló mi vista y al pestañear desorientada, apareció frente a mí una mujer anciana, aquella mujer me dijo que ella venía de otra época para entregarme una tinta mágica con la que podría escribir un deseo y se volvería realidad. Que tendría que escribir con precisión y exactitud mi deseo, mi sueño más anhelado, pues tendría una sola oportunidad y la cantidad de tinta que me entregaba era la justa para un deseo, y que antes de marcharse era necesario que yo conociera el origen del secreto de la magia: “La leyenda del rey mago”. Cuya leyenda daría respuesta a todas mis preguntas. Dijo que la “Clavícula de Salomón” tuvo origen en la visita que un ángel le hizo a Salomón, en aquella visita se cuenta que el ángel le dio toda clase de conocimientos mágicos, incluidos los necesarios para viajar en el tiempo; al cual pareció estar tan obediente que además del don de sabiduría que le pidiera, obtuvo toda otra suerte de virtudes. Un incendio acabó con todos estos libros excepto con dos: “El testamento de Salomón” y “La clavícula de Salomón”. Todo el universo hasta hoy, y desde tiempo inmemorial sabe que Salomón estaba en posesión de todas las ciencias infundadas. Dijo que Leonardo Da Vinci ocultó una pintura realizada con la tinta mágica, la pintura es la clave de todo, porque a través de ella, yo podría viajar por el tiempo al momento exacto en que la estaba pintando y él me daría todas las respuestas que yo necesitaría saber. La pintura fue hallada en el año 2025 (siglo XXI después de Cristo) en el Vaticano; hallaron también pergaminos con mensajes encriptados, los cuales afirman que el rey Salomón ocultó durante toda su vida secretos y conjuros que no solo me permitirían viajar a través del tiempo, por las distintas épocas de la historia...

Don Fernando Alonso Barahona, me encantaría dar comienzo a la entrevista agradeciéndole

su amabilidad y sobre todo, el tiempo para poder tener este ratito de charla con usted. Y citando breves fragmentos del excelente Prólogo que escribió para «EL ARCOÍRIS DE MIS DESEOS INSACIABLES» sobre esta obra puntualizó: —“Bello arcoíris —en unas páginas libres que hubieran fascinado a Mallarme, a Rimbaud y Baudelaire o a la misma Colette. Un caleidoscopio de imágenes, sensaciones y destellos conforman las páginas de este original libro que acaricia con su lectura las fibras íntimas del alma. Los capítulos cortos, emocionantes, son pinceladas de color. Y la canción del amor va aleteando por la sinfonía de colores que Osiris Valdés López ha creado en sus capítulos variados, multiformes, acariciantes”. Y mi pregunta es, ¿qué aspectos de la personalidad y valores destacaría del personaje de Francesca? Francesca es una fascinante creación literaria porque a la vez es un personaje de carne y hueso, de alma y cuerpo que siente, sufre y sueña . Una frase de su diario la define a la perfección: —Así que aquella noche de melancolía, dejando atrás mi escepticismo escribí con la tinta mi deseo:¡Desearía ser una mujer y poder amar a plenitud! Y de repente la noche se había convertido en día y me encontraba en un lugar totalmente desconocido. A lo lejos con letras grandes vi un cartel que decía: ¡Bienvenidos a Hollywood! Pero Letot no estaba junto a mí, nuevamente estaba sola. El deseo de ser mujer para amar plenamente, y la aparición de Hollywood, la fábrica de los sueños, donde todo podría llegar a ser posible. Otra frase del diario que impresiona: —El hoy era un instante sin reflexión. Nada para ayer o para mañana... Es el reto de vivir, de enfrentarse al futuro pero a la vez siendo devorada por el presente.

Magistralmente en la obra están fusionados distintos géneros literarios. En la página once del prólogo usted escribió: —“La magia original del libro permite que se pueda leer de principio a fin siguiendo el hilo argumental que desvela en su desenlace «El diario de Francesca» pero la belleza de los relatos, las ensoñaciones, facilitan la lectura de cada capítulo casi de forma independiente. Son colores de ese Arcoíris de belleza y deseo, cuyo ritual (El ritual desvela y desgrana Osiris en cada letra). El erotismo se viste de suavidad aunque no reniega de su estallido poderoso, y la búsqueda va construyendo en cada momento el dolor de la ausencia, la esperanza del reencuentro. Deseo que desnuda el cuerpo y atrapa el corazón”. ¿Qué mensaje transmite El Diario de Francesca a los lectores? Un mensaje de amor y belleza simbolizado por esos colores del Arcoíris. Dolor por la ausencia y esperanza en el reencuentro. Leemos las reflexiones de Francesca: —Es una absurda ironía mi vida, porque después de tantos años difíciles, cuando por fin sentía algo de alegría, aún así, en aquel tiempo y espacio jamás podría vivir a plenitud siendo una mujer completa con el hombre que yo amaba. Creo que ahí se resume ese Arcoíris de Deseos Insaciables, de sueños por conseguir. Cada página escrita por Osiris es un ritual para la creación de esas sensaciones, de esos sentimientos.

¿Qué opinión le merece la narrativa de Osiris Valdés? Una narrativa moderna pero a un tiempo nutrida de los valores clásicos de la literatura, es decir, de emoción y vida. Es una narrativa original porque la historia —las sensaciones —se van tejiendo con retratos, poemas, recuerdos, magia, un diario. El libro es un relato de poesía pura envuelto en narración y misterio: —Cuando estoy contigo, soy el resultado de mí misma ante la alegría de tenerte, soy las alas de tu vuelo y el nido que te espera, la fricción de nuestros cuerpos, tu caricia favorita. Osiris expresa el deseo insaciable, y después contará como sobrevivir a la ausencia y a la angustia . Si tuviera que definir con una palabra la narrativa de Osiris Valdés diría que es apasionada . Y desde luego profundamente poética.

¿Qué van a encontrar los lectores en los capítulos de esta colorida historia? En el prólogo he contado como el libro de Osiris es una novela de suspense con la sorpresa viva de un misterio. Conoceremos el abigarrado París de los años veinte, el amor libre y la decepción del silencio. El amor puro y a la vez apasionado entre Letot, joven de buena familia y la bella Francesca, actriz en ciernes. Su encuentro, sus miradas, y el secreto de ella: un alma femenina atrapada en un cuerpo masculino que provocará la pérdida, la lejanía, la añoranza del amor:

Ámame en todo momento como si en ti no pasara la vida, como si en ti no pasara el tiempo. Ámame en todo momento sin que en ti permanezca la duda, sin que en ti no hubiera reflejos. Ámame cada vez que lo sientas sin aguantar el deseo. Ámame libre y con ternura sin que el mar borre lo que siento.

Osiris canta al amor, lo hace recorrer todas las páginas como los poros de una piel que quedará desnuda, al igual que la poesía de Juan Ramón Jiménez. Es la apoteosis de un amor que ante la dificultad se sublima, se acentúa. Porque amar es vivir para la eternidad. El lector va a encontrar pasión y deseo, aventura y ensoñación, fantasía y magia en los escenarios de París y de Hollywood. El lector se va a sentir atrapado por ese poder del deseo que transpira todas las letras, todos los versos, todas las frases: —Esta vida es como una obra de teatro y en cualquier momento sabes que podemos ver caer el telón, Chaplin, estaba en lo cierto... Dice Francesca y el espectáculo debe continuar, no se detiene nunca.

En el capítulo «La Quimera del Sexo» la autora describe detalladamente una escena erótica, carnal y apasionada ¿Hasta qué punto considera que es poderoso el estallido erótico del libro? El erotismo envuelto en poesía y belleza es una de las características definitoria de El Arcoíris de mis deseos insaciables: —Llega la melodía y vuelvo a ser yo, danzando y meciendo los deseos en la desnudez de nuestros cuerpos; ahora no busco respuestas, ¿quizás ya no sea más adicta al pensamiento? Tengo tus deseos en mis versos, en mi cama, en el resucitar de nuestros cuerpos. El deseo del cuerpo desnudo, de los versos que resucitan en los cuerpos:

El amor te da locura, el amor te da deseos, el amor te da lujuria, el amor te da sentimientos.

El estallido erótico del libro es en verdad poderoso porque nace de la raíz misma del deseo que es el pensamiento y se extiende a todos los rincones del cuerpo: —Llámame fruto y raíces, lluvia de matices, llámame lujuria, sexo, desenfreno, hechizo de luna y ternura. Llamada de la carne y del alma, de la luna y el beso. ¿Lo sientes, el olor de mi pelo? ¿Las ves, mis dos piernas y el cielo? ¿Los tocas, mis labios y mis senos? ¿La hiciste tuya, toda, toda la simetría de mi cuerpo?... Ese es el estallido erótico de esta obra singular, femenina, y como he dicho antes, apasionada.

¿Qué impresiones le augura a la obra? Esa impresión de belleza, de colores del Arcoíris, de deseos insaciables. Acariciará el alma del lector y le hará compartir esa infinita sensación que es el amor. Son páginas que rezuman colores, estoy seguro de que las personas que se acerquen a su lectura sentirán ese colorido, ese brillo luminoso en los rincones más profundos de su ser.

Don Fernando Alonso Barahona, la autora le describe como su escritor favorito y gran referente. Para finalizar esta interesante conversación ¿Podría decirnos una frase descriptiva relacionada a la sensibilidad y la emoción que transmite Osiris Valdés López en su personalidad y como autora? Osiris sabe dotar a las palabras de un innato sentido de la belleza y de la emoción, sabe conjugar un erotismo sutil —y no por ello menos carnal —con la espiritualidad de una mirada que acampa en los territorios del corazón. Esta frase del libro encierra su misterio y su atractivo, y seguramente la sensibilidad de la personalidad de la autora: —Ven hazle el amor a mi alma, cautiva mis sentidos y hazme vibrar en tus fantasías; llámame luna, sol, mar agitado, brisa, tierra mojada, estrellas. Sin duda una bella forma de escribir y de amar…

Podréis adquirir el libro mediante: https://www.amazon.es/dp/8418854200/ref=cm_sw_r_wa_awdb_imm_0JD62V4Y92QNA0