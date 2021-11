Herramientas indispensables para tener en casa según linternas.com.es Comunicae

viernes, 5 de noviembre de 2021, 16:35 h (CET) Ante cualquier situación que pueda presentarse en el hogar existe una serie de herramientas indispensables para tener en casa Por ejemplo, las linternas son muy útiles y necesarias en caso de que la luz falle, así que ahora hay sitios como https://www.linternass.com.es/, en donde se pueden encontrar las mejores.

Del mismo modo, aunque no lo parezca, el taladro también es una herramienta que se necesita cuando se desea instalar alguna repisa en la pared o algo por el estilo, y en www.taladro.com.es tienen las mejores marcas y opciones. Ahora bien, también hay otros implementos necesarios que se deben conocer.

Listado de herramientas necesarias para el hogar

Además de un buen taladro y una linterna, también es preciso tener otras herramientas que sacarán de apuros cuando se necesite. A continuación, un listado con algunas de ellas:

Destornilladores: muy útiles

En cualquier casa debería haber al menos dos o tres destornilladores porque con uno solo no será suficiente.

Es recomendable uno de estrella y otro de punta plana para atornillar y desatornillar cualquier tipo de tornillo sobre el elemento que sea.

Llaves inglesas

La llave inglesa es otro fiel compañero del kit de herramientas del hogar. A pesar de que el alicate puede suplir la función de la misma, es imprescindible usar el objeto adecuado.

Al comprarla puedes encontrar variables o fijas para reducir o ensanchar, todo dependiendo de lo que se necesite.

Alicates variados

Sin duda, el alicate es una herramienta muy útil y versátil que es necesaria en diversas ocasiones. Se recomienda tener uno para mover, ajustar, cortar o apretar.

Llave Allen

Para montar muebles, arreglar bicicletas o cualquier otro elemento, la llave Allen es lo que más se necesita. Cualquier reparación o montaje puede llevarse a cabo con su ayuda, así que debe estar en el kit.

Nivel

Algunas personas dejan pasar desapercibido el nivel porque consideran que no tiene utilidad. Sin embargo, al colgar marcos o cuadros, es genial que todo quede perfectamente derecho, y la manera de lograrlo es utilizando el nivel.

Martillos

Para clavar un clavo en la pared, los martillos son el aliado ideal. Usar otros elementos para “martillar” no es una buena idea porque es lo que ocasiona accidentes. Así que, en el check List, el martillo debe estar de primero.

Metro

La regla de colegio no es una opción para medir paredes o cualquier otra superficie grande, de modo que el metro de carpintero es lo que se necesita. Hay muchos modelos que pueden servir según los requerimientos del usuario.

Herramientas multifuncionales

Hay algunas herramientas que son llamas multifuncionales porque tienen un tamaño reducir y todo en uno, es decir, poseen destornillador, llave inglesa, llave Allen, navaja y otras cosas que varían dependiendo del modelo.

En casos de viaje o para solucionar cualquier incidente fuera del hogar, estas son las más necesarias.

Alicate

El alicate es otra herramienta que debe estar en el kit del hogar porque es una tenaza que sirve para sujetar distintos objetos. Los multiusos son los mejores porque pueden ayudar en diversas tareas.

