La Fisioterapia tras un accidente de tráfico: Roberto de la Vega, desvela como ayuda Comunicae

viernes, 5 de noviembre de 2021, 13:51 h (CET) España ha reducido un 80% la mortalidad vial en los últimos 30 años, el número de fallecidos en accidentes de tráfico es el cuarto más bajo de toda la Unión Europea. Pero aun queda mucho por hacer, ya que la UNESPA, apunta que en España cada dos minutos se produce una víctima directa -fallecido o lesionado- en accidente de tráfico Las nuevas medidas de tráfico y el mejor equipamiento de los coches para aguantar accidentes, hace que los accidentes no sean tan mortales como hace en décadas anteriores. Sin embargo, el hecho de tener un accidente hará pasar por la rehabilitación por accidentes de tráfico, casi con total seguridad.

Una de las lesiones más habituales es el conocido como latigazo cervical

El impacto induce la flexión excesiva del cuello y, justo después, la fuerza de reacción causa su total extensión. Además, todo ello se produce muy rápidamente, sin que dé tiempo a que la musculatura ejerza su función protectora.

Los principales síntomas son:

Dolor cervical que se desplace hacia la cabeza, los hombros o la espalda

Contractura muscular asociada

Dolor de cabeza

Dificultad al movimiento

Hormigueo por los brazos o en las manos

Mareos o inestabilidad

Dolor en la mandíbula Las sesiones de fisioterapia en Málaga, ayudará a reducir el dolor. Su ejercicio bombea oxígeno, sangre y nutrientes al lugar de la lesión y mejora la curación.

La fisioterapia también puede restablecer la función en pacientes con lesiones de accidentes de tráfico antiguos. Gracias a técnicas de rehabilitación cardiovascular y entrenamiento de fuerza, puede ayudar a aliviar los viejos dolores y mejorar la movilidad. Además, es un tratamiento no invasivo, y no acabarás teniendo que depender de medicamentos para el dolor para su alivio.

En la clínica de Fisioterapia en Málaga, Roberto de la Vega Ruiz , emplean una serie de técnicas en Fisioterapia y Osteopatía para cubrir las necesidades de los pacientes, que en su mayoría se basan en técnicas manuales que permiten obtener con mayor rapidez la apreciación de la lesión. Asimismo, disponen de métodos de apoyo como la Electroterapia, Mecanoterapia, Cinesiterapia entre otros.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.