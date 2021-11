FASTFORWARDSESSIONS: L. Serrano: "Lo importante es ponerse objetivos, analizar datos y obtener conclusiones" Comunicae

jueves, 4 de noviembre de 2021, 16:39 h (CET) El programa de formación digital gratuita para PYMES y profesionales autónomos, Fast Forward Sessions, ha desarrollado una nueva jornada sobre "Estrategias de venta online y analítica digital en RRSS" para aprender a analizar y medir los resultados de las acciones en redes sociales y poder tomar decisiones que mejoren el rendimiento de los negocios Iván Hernández, digital strategist & performance manager en la agencia Good Rebels y ponente en la primera sesión, ha destacado la importancia de “definir los objetivos de la empresa en primer lugar. Después, hemos de extraer los datos de ventas e interacciones mediante las métricas elegidas para encontrar los por qué de esos datos. En último lugar, hemos de analizar y sacar conclusiones de valor viendo qué funciona y que no, para apostar por aquellas estrategias que mejor funcionan. Y es aquí donde más tiempo debemos invertir”.

Por su parte, Luis Serrano, responsable de la analítica digital y SEO del Real Madrid, ha destacado herramientas gratuitas de benchmarketing como Similarweb, Searchmetrics, Google Trends o Google Data Studio que “nos ofrecen todo tipo de datos como el tráfico de las web corporativas, las tendencias del mercado, el comportamiento de las audiencias y los porcentajes de ventas que nos van a permitir valorar las mejores estrategias de marketing para nuestro negocio a la vez que analizar nuestra competencia”.

Por último, Pilar Galante, head of audience growth en MAPFRE, ha destacado la herramienta de medición y analítica digital Google Search Console a la hora de realizar las búsquedas de marca y conocer mejor a los consumidores. “Es muy importante, además, conocer los algoritmos de las redes sociales. Generar conversación en redes es la interacción más potente para que nuestro contenido sea considerado exitoso”.

Esta iniciativa, impulsada por Vodafone desde 2015, cuenta con el patrocinio de Google, Western Digital, y Pymes Magazine y la colaboración de Madrid Emprende, IEBS Business School, AEMME, la Cámara de Comercio de Salamanca, AESCO Salamanca, Confederación Empresarios de Salamanca, ASEVEX, ATA Autónomos, Confederación Regional Empresarial Extremeña, Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza, Universidad de Málaga, Link by UMA, Jóvenes Empresarios Región de Murcia, y Jóvenes Empresarios Vigo.

Fast Forward Sessions ya ha beneficiado a más de 4.500 Profesionales en España y acumula unas 3.500 horas lectivas de formación digital gratuita con sesiones presenciales y online que están al alcance de cualquier persona interesada en el portal https://fastforwardsessions.es/.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.